El padre de la visión artificial que revolucionó el mundo del deporte y la cirugía ha ganado un Premio Fronteras del Conocimiento

Los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA premian cada año a algunas de las mentes más brillantes del mundo de la ciencia y la tecnología. En su último galardón, el premio de Tecnologías de la Información y la Comunicación han galardonado al doctor Takeo Kande por su contribución al desarrollo de la visión artificial. Puede que, en estos términos, no tengamos muy claro qué se está premiando exactamente, pero es la tecnología que hace posible los coches autónomos, reconstruir el VAR en un partido de fútbol o realizar una cirugía mediante robots. Logros que habrían sido imposibles sin las matemáticas de Takeo Kande.

Todo esto significa, como no podía ser de otro modo, que se ha premiado un avance relacionado con le mundo de las inteligencias artificiales. Lo que hasta hace unos años era un tema circunscrito a los aficionados a la ficción ahora se ha vuelto mainstream y todo lo nuevo parece orbitar en torno a ello. En ocasiones porque abre puertas realmente interesantes para el progreso tecnológico, en otras porque con sus siglas por bandera uno puede captar la atención de la sociedad sin demasiado esfuerzo. El interés de Takeo Kande por la IA, evidentemente, vienen del primer caso.

Uno de los jurados del premio, el profesor Oussama Khatib lo tiene claro: “La robótica se basa en la visión artificial para la percepción. De hecho, podemos definir la robótica como la conexión inteligente entre percepción y acción. Sin percepción, un robot no puede actuar en un entorno imprevisto y no estructurado.” ¿Pero qué hizo exactamente? Resumir sus contribuciones no es sencillo, pero podríamos reducirlas a las dos principales.

Ha hecho posible integrar varios vídeos de un mismo evento grabados desde perspectivas diferentes. Este proceso requiere una gran capacidad de cómputo por la enorme cantidad de información que hay en cada vídeo, pero él logró simplificar el proceso quedándose con la “información” relacionada con el movimiento de los objetos. No obstante, incluso así, la cantidad de información a operar es enorme, por lo que Takeo diseñó una forma de procesar estos datos de manera más eficiente, optimizando el proceso y permitiendo que ordenadores menos sofisticados resolvieran problemas complejos.

Así, combinando distintas perspectivas de vídeo, podemos reconstruir otras perspectivas que no hemos grabado y por lo tanto, tomar referencias más precisas del mundo que nos rodea, en profundidad, permitiendo esquivar obstáculos en movimiento, no perder de “vista” una cadera mientras un robot la opera o reconstruir exactamente dónde ha rebotado una pelota en un partido.

QUE NO TE LA CUELEN:

En realidad, no todos los coches autónomos basan su visión en cámaras, algunos están planteando el uso de láseres.

