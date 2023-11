“La RAE ha supuesto una presión extra” confiesa Bermúdez de Castro sobre su último libro

Bermúdez de Castro y Eduald Carbonell han sido protagonistas de uno de los capítulos más apasionantes de la ciencia española y, sin duda, el más emocionante de la actualidad. De eso hablan en su último libro, Homo antecessor, el nacimiento de una especie. Entre tapa y tapa se extienden unas 300 páginas que harán historia. Porque no solo pertenecen a un libro de divulgación interesante y fácil de leer, son un testimonio de primera mano, científico, sociológico e incluso político, acerca del descubrimiento en Atapuerca (Burgos) de uno de nuestros antepasados más relevantes: el Homo antecessor.

Y es que no son muchos los investigadores que hayan puesto por escrito los entresijos más humanos de una investigacióntan relevante en la historia de la ciencia. Particularidades que hacen único a este libro editado por Crítica. “Normalmente los historiadores de la ciencia no tienen estos detalles más políticos o sociológicos porque sus protagonistas no los divulgaron”, nos confiesa Bermúdez de Castro.

Palos en las ruedas

“El guion estaba en mi cabeza y a medida que lo escribía, capítulo a capítulo, iba consultando los detalles con Eudald, que cotejaba los detalles con sus cuadernos de campo. Para nosotros era importante hablar de la parte política, porque estamos agradecidos a todas aquellas personas que nos han puesto palos en las ruedas. Gracias a ellos hemos seguido avanzando y no nos hemos dormido en los laureles”.

Y así lo atestiguan capítulos como “A los de Atapuerca, ni agua”. “Aquel malentendido lo recordamos con mucha viveza porque estuvimos a punto de perder el proyecto de investigación, aunque la excavación estuviera a salvo gracias al ministerio. Por eso hemos querido contarlo, porque fue parte de nuestra historia y porque, si no se hubiera resuelto, Atapuerca habría fracasado. Ahora, por suerte, tenemos una franca complicidad con la junta de Castilla y León”.

“Hablar de política no ha sido ningún problema”, aclara Bermúdez de Castro. Para él, el mayor reto ha tenido que ver con su recién estrenada silla K en la Real Academia Española. “La RAE ha supuesto una presión extra, no lo voy a negar. No soy escritor, no me considero escritor y no me consideraré jamás. Soy investigador y científico, cometo errores y no puedo escribir como mis compañeros de la academia. Yo intento escribir lo más sencillo posible para que se entienda. Teniendo un sillón en la RAE se espera que mis tildes estén bien puestas, así que me da rabia si un editor me corrige alguna, pero nos pasa a todos”.

El paleontólogo Jose Maria Bermudez de Castro CENIEH CENIEH

¿Y quién es él?

Así pues, página a página, Bermudez de Castro y Carbonell nos presentan a Homo antecessor con un tono ligero y cercano, una especie de hominino que podría ser determinante para comprender nuestros orígenes. “Nosotros defendemos que Homo antecessor es una especie tía de los humanos, los neandertales y los denisovanos. Es la primera especie de hominino que muestra signos de modernidad en su aspecto. De hecho, si cogiéramos a un Homo antecessor como la chica de la Gran Dolina, la limpiáramos bien, la peináramos, le pusiéramos ropa moderna y la metiéramos en un autobús, nadie repararía en ella, sería una pasajera más".

"Pero si metieras un neandertal en un autobús… cuidado. Porque, aunque su especie es mucho más reciente, les delatarían algunos de sus rasgos, como la cara hinchada. Llamaría la atención, aunque fuera con corbata.” Bermudez de Castro se ríe al imaginar la escena y continúa, emocionado con el tema que ha vertebrado tantos años de su vida.

“El cráneo de Homo antecessor tiene una combinación muy extraña de caracteres, casi diabólica, que combina rasgos modernos con otros más propios de los primeros representantes del género Homo, como Homo habilis. Si ves esos dientes que encontramos el 8 de julio posiblemente te cueste reconocerlos como humanos. De hecho, lo primero que pensaron mis compañeros al encontrarlos en el yacimiento fue que podían pertenecer a un ciervo".

"En cualquier caso, con la cara no hay duda: es exactamente igual que la nuestra. No se había encontrado nada parecido en el registro fósil, era diferente a todo lo conocido y por eso propusimos que se trataba de una nueva especie”.

Diente de Homo antecessor Crítica

Pero la antropología evolutiva es un mar picado, que cambia constantemente a tenor de los últimos hallazgos y dataciones.Bermúdez de Castro respira, descansa apenas un segundo, y añade “Tal vez se refuten nuestras propuestas en cuanto empiecen a aparecer más fósiles en sitios como el sur del Mediterráneo y el Oriente Próximo, lugares claves para la evolución humana. Puede que nos corrijan y la comunidad científica concluya que sí, estaba ahí el antecesor, pero no tenía nada que ver con nosotros. No obstante, desde el presente, yo lo dudo, porque los neandertales han heredado caracteres del Homo antecesor y de algunos parientes suyos”.

Un prestigio ganado a pulso

Y es que, aunque ahora la comunidad ya acepte que Homo antecessor es una especie válida, el camino hasta aquí no ha sido nada fácil para los expertos de Atapuerca. “En los noventa, cuando descubrimos los primeros restos, la investigación en España seguía bajo mínimos y nuestra ciencia no había destacado. Desde el resto de Europa y EE. UU. se nos miraba con paternalismo, y muchos expertos pensaban que estos chicos jovencitos de 40 años estábamos excavando muy mal y no habíamos hecho bien nuestro trabajo” nos cuenta Bermúdez de Castro, rememorando tiempos más difíciles.

Fragmentos óseos de Homo antecessor Crítica

“Esa es una de las razones por las que costó tanto que aceptaran el Homo antecessor” aclara el doctor. “Ya habíamos publicado nuestra investigación en la revista Science, y eso significaba que contaba con la aprobación de los expertos que revisaban los artículos. Nuestros datos ya habían pasado por las manos de personas con mucho prestigio y los habían avalado. Eso era una garantía, pero nuestros colegas seguían reticentes a fiarse de los investigadores españoles…”.

Y, aunque fue una etapa dura, Bermúdez de Castro la entiende. “En ciencia, no solo en evolución humana, ha habido algunos fraudes, y nos vuelve suspicaces porque quedan en la memoria. Por eso hay que tener cuidado y no aceptar cualquier artículo que publique revista, por prestigiosa que sea. Las hipótesis son eso, hipótesis, y las tenemos que contrastar. Se mantendrá vivas mientras no encontremos suficientes datos que las contradigan. Pero nosotros nunca hemos sido sospechosos de nada, de hecho, siempre hemos estado dispuestos a compartir los detalles de cualquier hallazgo”.

José María Bermúdez de Castro: «La pregunta es si nos diseñaremos a nosotros mismos» larazon

Bermudez de Castro lo tiene claro “Los datos tienen que compartirse, si no, no podemos contrastar los resultados, así que a nuestros críticos les decíamos que vinieran a ver el material”. Y esos valores han definido su carrera como investigador. “Poníamos los fósiles a su disposición y nos ofrecíamos a enviarles toda la información que pudieran necesitar".

"A mí me fastidiaba que ni siquiera quisieran venir a verlo, sinceramente. Clarck Howell fue de los pocos que vino a ver los restos. No sabíamos si era el revisor de nuestro artículo, porque son anónimos, pero posiblemente lo fuera porque estuvo un par de horas viendo los fósiles. Y la verdad es que ese compromiso le honra, porque no lo tiene cualquier revisor. Vino a España por amor al conocimiento, porque los revisores ni siquiera cobran”.

Pero la evidencia se ha acumulado poco a poco y su peso ya no puede ignorarse. “En uno de los artículos más recientes, tras analizar las proteínas de algunos restos, concluyen que Homo antecessor es la especie hermana de la madre de los neandertales, de los sapiens y de los denisovanos".

"Eso significa que existe una madre enigmática que todavía tenemos que encontrar, pero, mientras tanto, la especie más cercana que conocemos a ese ancestro común es nuestro Homo antecessor. Puede que haya que esperar 20 años para resolver estas cuestiones, pero también puede que sean menos, porque el año que viene se abre definitivamente el nivel 6 de Atapuerca, una extensión de 45 metros cuadrados donde podrían estar enterradas las pruebas que nos avalen o refuten. Ya lo veremos, pero no pasará mucho tiempo antes de que conozcamos mucho más sobre esa especie”.

Homo sucesor

El legado de Bermúdez de Castro, Eduald Carbonell y José María Arsuaga ya es indeleble. Han sido las cabezas visibles del programa de investigación más mediático de nuestro país y a ellos, entre otros, les debemos el lugar privilegiado que ocupa la antropología evolutiva española en el panorama mundial. Han quedado grabados en la historia reciente de nuestro país, pero el tiempo pasa y también debemos pensar en el futuro de Atapuerca.

Jose Maria y Eudald Crítica

“Nosotros seguimos aquí para ayudar”, apunta Bermúdez de Castro. “Hoy mismo Eudald se ha ido a comprobar si la tormenta había hecho algún daño en los yacimientos, pero no estaremos ahí siempre y el relevo es complejo. Emiliano Aguirre empezó con un yacimiento y se sumó un segundo cuando le insistimos que excavara en la Sima de los Huesos. Cuando entramos nosotros se abrieron más y necesitábamos más personas al cargo, porque en cada yacimiento hacen falta dos o tres personas responsables que se turnan para liderarlo”.

Y desde entonces ha crecido todavía más. “Ahora hay dos centros de investigación (uno en Tarragona y otra en Burgos) y muchas unidades de investigación en distintas universidades, el Museo de la Evolución Humana… Hay mucho de lo que ocuparse, así que nosotros ya hemos propuesto nombres para que nos releven".

"Por ejemplo, hay investigadoras muy buenas, como María o Marina Mosquera, que trabajan realmente bien. Pero ellos mismos tendrán que pensar quién va a liderar cada parte del programa, porque ya no estamos ante un simple proyecto”. Porque Atapuerca estudia nuestro pasado, pero también es una parte crucial del futuro científico de España.

Dentadura de Homo antecessor Crítica

QUE NO TE LA CUELEN:

No todas las especies encontradas de homininos han sido antepasadas directas nuestras. De hecho, muy pocas de ellas lo son del mismo modo que, de todos tus familiares, solo tus padres, abuelos, bisabuelos, tartarabuelos... son realmente antepasados directos. El resto son parientes más o menos cercanos, pero que no nos han engendrado.

