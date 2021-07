Atapuerca reafirma su valor como uno de los yacimientos más importantes de Europa

Cuando hablamos de humanos no nos referimos exclusivamente a nuestra especie Homo sapiens, sino a otros parientes cercanos pertenecientes al género Homo. Por ahora no se sabe con certeza a qué especie pertenece la lasca de cuarzo encontrada, pero sabemos que no puede ser de sapiens ya que nuestra especie apareció hace, como mucho, unos 300.000 años.