Reviven un gusano tras 46.000 años congelado. Y lo primero que hace es reproducirse

Algunos animales, como los tardígrados (también conocidos como osos de agua), los rotíferos (animales microscópicos) y los nematodos (básicamente los gusanos), pueden sobrevivir en condiciones adversas al entrar en un estado de latencia conocido como "criptobiosis". Si a eso le sumamos que el cambio climático está provocando el derretimiento del permahielo o permafrost (una capa permanentemente congelada en regiones como la tundra), era cuestión de tiempo hasta que alguna especie aprovechara el deshielo para salir de su “siesta”. Lo que no se sabía era que este letargo podía durar miles de años: más exactamente unos 46.000 años.

En un estudio publicado en Plos Genetics, un equipo de científicos ha reanimado con éxito los cuerpos de gusanos que llevaban 46.000 años congelados a unos 30 metros de profundidad en el permafrost siberiano. Lo sorprendente no es esta “resurrección”, más bien el hecho de que los gusanos se “pusieron a trabajar” de inmediato y comenzaron a reproducirse. A lo largo de varios experimentos, los científicos descubrieron que los gusanos podían sobrevivir fácilmente a temperaturas de hasta -80º C, no muy diferente del mecanismo de supervivencia de los tardígrados.

¿Por qué revivir una especie dormida? De acuerdo con una entrevista, el equipo tenía o tiene la esperanza de que hacerlo, pudiera ayudarnos a descubrir cómo la vida podría adaptarse a los patrones climáticos que cambian rápidamente, sobre todo en un entorno de cambio climático.

"Básicamente, solo tuvimos que llevar los gusanos a condiciones favorables, en una placa de cultivo con algunas bacterias, algo de humedad y temperatura ambiente – explica Philipp Schiffer, coautor del estudio - . Y en ese momento simplemente comenzaron a desplazarse. Y luego a reproducirse. Y en este caso esto era sencillo, ya que se trata de una especie que no necesita machos para reproducirse, simplemente comienzan a producir huevos, que se desarrollan. Nuestros hallazgos indican que al adaptarse para sobrevivir estado criptobiótico durante períodos cortos en entornos como el permafrost, algunas especies de nematodos obtuvieron el potencial para que los gusanos individuales permanezcan en el estado durante períodos de tiempo geológicos".

La investigación podría aportar importantes conocimientos para comprender cómo los organismos complejos pueden sobrevivir largos períodos. De hecho se trata de la criptobiosis más larga en nematodos por decenas de miles de años.