Amazon saca a la venta sus productos devueltos con un 20% extra de descuento

Amazon ha dado una vuelta de tuerca a su campaña de rebajas más agresiva del año y, entre el final de la semana del Black Friday, ayer viernes, y la llegada del Cyber Monday, centrada en los productos electrónicos, ha lanzado una promoción especial para dar salida a aquellos productos devueltos por los clientes que están en perfecto estado y que, para el comprador, son una oportunidad extraordinaria de comprar un producto con todas las garantías por debajo de su precio real.

Todos los compradores de Amazon saben que es práctica habitual devolver un artículo no por un defecto del producto, sino porque, por cualquier motivo, no acaba de gustarte una vez que has abierto el paquete. A todos esos productos que siguen teniendo la vida comercial intacta va dirigida esta campaña que termina este lunes 29 de noviembre.

Estas son nuestras recomendaciones de productos de segunda mano Amazon. Por ejemplo, esta aspiradora Rowenta sin bolsa con sistema ciclónico.

Aspiradora de segunda mano en oferta FOTO: Amazon

Plancha de pelo profesional en oferta FOTO: Amazon

Un 40% de descuento tiene esta plancha de pelo profesional que es, a la vez, uno de los productos más vendidos de Amazon no solo esta campaña de Black Friday, sino también en las semanas anteriores.

Afeitadora de segunda mano en oferta FOTO: Amazon

Tercera propuesta de productos de segunda mano, esta recortadora de barba 9 en 1 fabricada por Braun, líder en ventas en Amazon y en opiniones de los clienres. Válida para barba, cara, pelo, cuerpo, nariz y orejas, viene con una maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide gratis para afeitarte al ras.

