Las rebajas de Cortefiel dan una segunda oportunidad: abrigos al 50% y mucho más

Después del éxito de la primera tanda de rebajas, la web de Cortefiel ha tirado la casa por la ventana con una segunda campaña que incluye promociones y descuentos que llegan hasta el 50% en parkas, cazadoras y abrigos para este invierno. Y lo mejor es que son de la nueva colección

En este primer caso, las prendas son de la nueva colección otoño/invierno 2021/2022 de las marcas Cortefiel y Pedro del Hierro, lo que da una idea de la calidad de la oferta, en las tiendas online de ambas marcas.

Las rebajas de Cortefiel FOTO: Cortefiel

Descuentos en Cortefiel y Pedro del Hierro

Junto a ello, Cortefiel ha lanzado también una Promoción Venta Especial de hasta un 50% de descuento en prendas seleccionadas e incluidas en la Colección Otoño/Invierno 2021, de hombre y mujer también de las marcas Cortefiel y Pedro del Hierro.

La tercera promoción, Shop the Look, ofrece un 10% de descuento adicional en conjuntos identificados y seleccionados de la categoría “SHOP THE LOOK” de Cortefiel por la compra del conjunto completo. Descuento aplicable sobre el precio remarcado en los productos del conjunto, pertenecientes a una selección de marcas. Acumulable a otras promociones o descuentos.