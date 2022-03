Cuentos de inclusión sobre el Síndrome de Down

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. En esta fecha se realizan actividades para niños y familias con el fin de acercar y hacer entender al público general lo que supone este síndrome.

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce cuando la división celular produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21, o dicho de otra manera, los bebés nacen con un cromosoma de más, es lo que se conoce comotrisomía del par 21.

Y es por eso por lo que en el año 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas eligiera el día 21 para celebrar este día.

Los niños con Síndrome de Down sufren en más o menos medida retrasos en el desarrollo mental y físico. Mientras algunos niños necesitan mucha atención, otros hacen una vida prácticamente normal y sana.

La celebración de este día pretende ayudar a la integración en la sociedad de los niños con síndrome de Down. Una integración necesaria para que puedan disfrutar de una vida plena y satisfactoria, aprendiendo de su entorno y conviviendo de forma natural con otros niños.

Hoy 21 de marzo queremos poner nuestro granito de arena acercando a los niños unos cuentos con los que podrán entender que el síndrome de Down es sólo una característica más entre todas las que tiene cada persona.

Tengo síndrome de down

Helena Kraljič

Tengo síndrome de down, de Helena Kraljič FOTO: agapea

Este libro, bellamente ilustrado pretende, de una manera sincera, acercar a niños y a adultos a David, un niño con síndrome de Down. Aunque a primera vista David pueda parecer diferente, le encantan las mismas cosas que al resto de los niños: le gusta garabatear, dibujar, crear. Y lo más importante: le encanta la vida.

Nuestro deseo con este libro es acabar con las creencias equivocadas sobre los niños con síndrome de Down, conseguir que un amplio número de lectores comprendan mejor de qué se trata y se normalice el trato con todos estos niños.

Pepita es especial

Fabiola Arroyo

Irene G. Lenguas

Pepita es especial, de Fabiola Arroyo Ozores e Irene G. Lenguas FOTO: agapea

Pepita es especial es un libro lleno de valores que narra la historia de Pepita, una niña de 3 años con Síndrome de Down, narrada por su hermana mayor Fabiola. Ella cuenta como es la vida de Pepita dentro de una familia llena de amor. Como disfruta con las mismas actividades y aventuras que el resto de niños y como todos la tratan como una niña más.

“Pepita es especial. Papá y mamá siempre nos lo han explicado. Pero yo creo que lo que pasa es que tiene algo especial. No me refiero a ese cromosoma que no se ve, sino a su forma de querernos y a su manera de hacernos sonreír. ¡Ojalá todo el mundo la viese como la vemos Juan y yo: igual que nosotros, pero con un toque especial!”

Mami, ¿a que María no es tonta?

Mati Morata Sánchez

Mami, ¿a que María no es tonta?, de Mati Morata FOTO: agape

Este cuento lleno de hermosas ilustraciones, trata de dos hermanos Mario y su hermana María que tiene síndrome de Down.

Es una historia llena de ternura pensada para que los niños comprendan y sienta empatía hacia aquellos seres que, en su peculiar mirada de la realidad, no ofrecen sino una perspectiva más, interesante, curiosa y enriquecedora.

La peripecia vital de María, en su lento aprendizaje para montar en bicicleta, es la viva imagen de todos, que, con mayor o menor lentitud, con caídas y vientos en contra, con o sin síndrome de Down, pero con tesón, cariño y sonrisas oportunas, acaban llegando a la meta.

Este precioso cuento da mucho protagonismo a la familia y consigue que los niños sientan empatía hacia otros niños con discapacidad intelectual.

El conocimiento, como paso previo a la aceptación de quienes son diferentes, permite que superemos actitudes discriminatorias e intolerantes y contribuyamos al desarrollo de una sociedad más democrática y solidaria.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.