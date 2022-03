Compra el libro online, recoge en la tienda: la idea más cómoda de Casa del Libro

Cuántas veces has ido a una librería en busca del título que estabas buscando o, simplemente, a rebuscar entre las estanterías, y te has vuelto con las manos vacías porque ese libro no estaba en stock. “Se lo podemos encargar y le avisamos cuando esté disponible”, es la respuesta, a modo de consuelo, que se suele recibir.

Otra opción es, por supuesto, hacer directamente la compra desde casa y recibir el pedido en el domicilio, pagando generalmente los gastos de envío y privándose de ese placer que solo los más románticos de los libros pueden entender: pisar una libería, remover en sus estanterias, curiosear entre las novedades y, si se tercia, “picar” con un libro que no estaba en las previsiones.

Reapertura de La Casa del Libro de Gran Vía en la primera fase de la desescalada por el coronavirus. FOTO: Jesús Gómez Feria La Razón

Hay un paso intermedio por el que están apostando librerías como Casa del Libro: pedir el producto en su tienda online, seleccionar la librería en la que recogerlo y comprarlo físicamente sin esperas ni imprevistos. El proceso, ahora, se ha simplificado y pefeccionado, de tal manera que el volumen se podrá recoger en un plazo de 10 días.

Si no lo recoges, se devuelve el importe

La compra se realiza en solo cuatro pasos: pinchar en la opción “Consulta la disponibilidad en nuestras librerías”, elegir la tienda en la que se quiere recoger, pagarlo y pasar a buscarlo. Si surge algún imprevisto y no se puede recoger el pedido, Casa del Libro devuelve el importe.

La cadena cuenta con 50 librerías físicas repartidas por la Península: Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Córdoba, Gandía, Gijón, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Ponferrada, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.