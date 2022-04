Revoluciona tu cocina con uno de estos prácticos cortadores de verduras

A todos nos gusta de vez en cuando meternos en la cocina y sentirnos chefs de renombre por un día. Seguir paso a paso una receta, organizar todo bien y sacar adelante un delicioso plato es una manera de sorprender a propios y extraños con nuestras habilidades culinarias.

Sin embargo, es probable que en tu día a día quieras ganar algo de tiempo e ir a lo práctico. En especial con esas frutas y verduras que, aunque tengas un buen cuchillo, requieren cierto tiempo para cortarlas bien.

Por si fuera poco, con estas herramientas difícilmente conseguirás resultados exactos y precisos, ya que lo más normal es que cada trozo tenga una forma y grosor diferente. Por no hablar de lo sucia que queda la cocina si tienes que cortar varias verduras.

Pero como todo (o casi todo) en esta vida tiene solución, hoy venimos a hablarte de los cortadores de verduras, también conocidos como mandolinas, que te serán de ayuda para las tareas de la cocina y para elaborar cualquier plato.

Está claro que no todas las mandolinas funcionan igual de bien. Por eso, hemos tratado de seleccionar, tras una búsqueda exhaustiva, las que mejores opiniones han cosechado en Amazon. Para cualquier tipo de público, sin excepción.

¿Cuál es la mejor opción a la hora de comprar mi mandolina?

Decidirnos a la hora de comprar un cortador de verduras no es tarea fácil. No son productos con características demasiado conocidas y, no nos engañemos, prácticamente nadie es experto en la materia.

Por eso, al final la mejor idea es siempre decantarse por valores objetivos como el número de ventas y la cantidad de valoraciones positivas que tiene la mandolina dentro de Amazon.

Si tenemos en cuenta estos factores, está claro que tenemos una ganadora por encima de las demás:

Cortador de verduras 13 en 1 Uvistare

Cortador de verduras 13 en 1 Uvistare FOTO: AMAZON

Este producto cuenta con +3000 valoraciones positivas dentro de la tienda online de Amazon, así como con más del 60% de valoraciones con 5 estrellas, lo cual es sin duda digno de mención.

Estamos hablando de un producto de cocina profesional, con cuchillas fabricadas en acero inoxidable, deposito de gran capacidad y equipada con prácticos accesorios, como un kit de limpieza y unos guantes protectores para evitar accidentes durante la faena.

Con el cortador de verduras 13 en 1 de Uvistare, podrás cortar las frutas y verduras en diferente tamaños y grosores, en rebanadas, juliana, etc. Su valoración total en Amazon es de nada menos que 4,3/5 estrellas y ofrece una relación calidad precio excelente.

Otras grandes opciones para cortar verdura de Amazon

Por supuesto, aunque este modelo nos haya parecido el mejor, no es la única opción que puedes encontrar en el mercado cuando hablamos de mandolinas. Existen otras alternativas con buena relación calidad/precio y que también te van a aportar una gran experiencia y ahorro de tiempo, que entendemos que es lo que buscas.

Cuando buscas tu cortador de verduras, el primer factor fundamental que marca la diferencia es la calidad de las cuchillas. Estas deben ser duraderas, resistentes y, por supuesto, cortar bien.

Además, el tamaño del deposito es clave para que no tengas que estar vaciándolo de forma constante. Si aparte puede venir equipado con un pelador y un rallador, mejor.

Mandolina de cocina profesional 6 en 1 Fullstar

Mandolina de cocina profesional 6 en 1 Fullstar FOTO: AMAZON

Esta mandolina tiene un volumen de ventas menor que la anterior que hemos analizado, pero tiene sin embargo una puntación fantástica de 4,5/5 estrellas. Una nota media más que merecida para el producto estrella de la marca Fullstar.

Viene equipada con 6 cuchillas que se pueden intercambiar en todo momento y que te van a permitir cortar, rallar e incluso crear divertidas formas en tus frutas y verduras. Podrás cortar de todo, de tamaño grande y pequeño, con unas cuchillas bien afiladas y de calidad.

Mandolina 22 en 1 Yshegyu

Mandolina 22 en 1 Yshegyu FOTO: AMAZON

Yshegyu te trae una mandolina perfecta para cortar verduras y frutas en cantidades grandes, gracias a sus 13 cuchillas de calidad profesional. Podrás picar, cortar y trocear en muchos tamaños y grosores para conseguir la forma perfecta para tu receta.

Viene equipada además con pelador, kit de limpieza y guantes para que protejas tus manos durante la tarea. No es para menos su puntuación casi perfecta de 4,7/5, la más alta de la lista.

Cortador de verdura 7 en 1 con recipiente de cristal Fullstar

Cortador de verdura 7 en 1 FOTO: AMAZON

Otra opción de la marca Fullstar es este 7 en 1 con una puntuación media de 4,4/5 en Amazon. Tiene un fácil manejo gracias a la robusta base que ofrece, por lo que evitarás accidentes y caídas innecesarias. Los cortes son fantásticos gracias a sus cuchillas de acero inoxidable.

Equipa además un práctico cesto escurridor que te ahorrará mucho tiempo, ya que dejará tus frutas y verduras secas y listas para incorporar a tu receta.

Cortador de verdura multifuncional Once for all

Cortador de verdura multifuncional Once For All FOTO: AMAZON

Este cortador de verdura es muy útil sobre todo para cortar patatas, ya que las deja en un tamaño perfecto para echarlas a la sartén o la freidora. Los clientes que adquirieron este producto destacan su increíble seguridad y la puntúan con 4,5/5 estrellas en Amazon.

Mandolina Börner V6

Mandolina Börner V6 FOTO: AMAZON

Por último, cerramos la lista con esta mandolina de la marca Börner, una de los sellos que más calidad y garantía ofrecen en el sector de los utensilios de cocina. Es segura, eficaz y presenta una gran durabilidad.

Ofrece 3 grosores diferentes para cortar tus verduras y se limpia y guarda con comodidad. Ha sido puntuada con unas respetables 4,5/5 estrellas en Amazon.

Como puedes ver, tienes multitud de opciones para completar tu cocina con un accesorio indispensable. Gana tiempo y comodidad con un cortador de verduras y aprovecha para darle un toque más profesional a tus recetas.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.