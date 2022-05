Minibatidora con descuento: un batido diferente cada mañana

Las minibatidoras, esas batidoras de tamaño más pequeño, portátiles, que funcionan con pilas o batería, se han pensado para hacernos la vida más sencilla. Son muy funcionales, por su reducido tamaño puedes llevarlas a cualquier sitio. No se precisan conocimientos previos para utilizarlas y son fáciles de limpiar.

Variedad y creatividad al poder: prueba sabores distintos cada día

La variedad al poder. Cada mañana puedes desayunar con un batido diferente. Tienes muchos sabores a tu disposición. Además, con los vasos portátiles con tapa de esta batidora podrás transportar tu batido al lugar de trabajo, a la Universidad, a tu escuela, a tu curso o dónde quieras.

A veces nos levantamos con la hora muy justa y casi no nos da tiempo para prepararnos el desayuno, así que comemos rápidamente lo primero que sea. Vamos a la nevera y cogemos una fruta o algo rápido.

Con la minibatidora Mix & Go Horizon de Russell Hobbs podrás tomar un desayuno saludable, aunque tengas mucha prisa, porque consta de dos vasos portátiles que puedes llevar donde quieras. Esta minibatidora incluye, además de 2 vasos tritan de 600 ml, 2 tapas, 2 tubos refrigeradores y una funda extraíble de goma para mayor sujeción. Los vasos caben en los reposavasos de tu coche

Minibatidora Russell Hobbs FOTO: AMAZON

Descuento de un 12%

La minibatidora Mix & Go Horizon de Russell Hobbs tiene una clase de eficiencia energética A +++ y lo bueno ahora mismo es que tiene un descuento de un 12%. Te vas a poder ahorrar 5 euros. Antes costaba 44,99 € y ahora, con el descuento, se te queda en 39,40 €.

¿Cómo funciona?

El batido se comienza presionando el vaso hacia abajo. Cuando bates los ingredientes no necesitas preocuparte por la estabilidad porque la minibatidora tiene pies antideslizantes que harán que la batidora no se mueva.

La oferta también incluye nuevas cuchillas extraíbles para hielo de acero inoxidable, 400 vatios.

Hay que recordar también que tiene un control con dos velocidades con un ajuste más lento para preparar batidos.

Valoraciones de los clientes

Los clientes dan valoraciones muy positivas de esta minibatidora. Hay 1.069 valoraciones. Una muy interesante es la de Marieta, que dice que “La compré para mí hace un año aproximadamente y estoy encantada. En un segundo tienes hecho el batido sin manchar absolutamente nada y tal cual te lo llevas. No me ha dado ni un solo problema en todo en este tipo y me hago batidos cada mañana, por lo que le doy bastante uso.

Así es que supe que mi madre necesitaba una y no dudé en regalarle la misma y ella también está encantada.”

Otras valoraciones hablan de que es una minibatidora fuerte, pequeña y práctica: “Es muy práctica, la he estado usando ya desde hace tiempo, para hacer batidos de frutas, y me encanta. Lo mejor es que donde haces el zumo es el mismo vaso donde te lo bebes, solo tienes que ponerle su tapaderita y listo”.

Valoraciones de los clientes por función:

Fácil de usar: 4,4 sobre 5

Comodidad: 4,3

Fácil de limpiar: 4,3

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.