Olvídate de los problemas de espacio en tu ordenador con uno de estos prácticos discos duros

En los tiempos que corren, el espacio en los ordenadores es una necesidad. Las películas, imágenes y archivos en general cada vez pesan más y tienen una mayor calidad.

Además de esto, querer llevar tus datos a cualquier parte puede ser útil cuando tienes que trabajar con ellos. O sin ir más lejos cuando quieres disfrutar de una buena película durante un viaje o en casa de un amigo.

Sea como sea, contar con un elemento externo para almacenar tus datos es una fantástica idea, y para eso los discos duros portátiles son la mejor opción. Son un complemento fundamental para todo tipo de profesionales, sobre todo del sector audiovisual.

Los discos duros externos se conectan por USB con una tecnología de plug and play. En la actualidad son increíblemente rápidos gracias al sistema de archivos SSD y a la conexión USB 3.0. Puedes transferir los datos desde el ordenador en cuestión de segundos.

A continuación, te enseñamos cuáles son los 6 mejores discos duros externos del mercado. Para que puedas llevar tus archivos digitales a todas partes sin preocuparte de nada. ¡Descubre el mejor para ti!

Los 6 mejores discos duros externos de Amazon

En este análisis hemos tenido en cuenta la capacidad del disco duro, su facilidad para transportarlo y otros datos clave como la rapidez de transmisión de datos. Estos son los mejores calidad-precio.

LaCie Mobile

Disco duro portátil LaCie 5 TB FOTO: AMAZON

Este es sin duda el modelo más elegante de la lista, y será una opción perfecta para decorar la mesa de un profesional del audiovisual. No solo por su diseño, sino por sus alucinantes 5 TB de capacidad.

Si bien el espacio no será un problema, la velocidad de transferencia no es el fuerte de este disco duro. Aun así, llegará a unos respetables 150Mb/s gracias a su conexión USB 3.0. Es compatible tanto con Windows como con Mac.

Incluye tecnología para realizar copias de seguridad y restaurar archivos que hayas eliminado por error. Perfecto para mantener tus datos a salvo y decirle adiós a los problemas de almacenamiento.

SanDisk Extreme SSD

Disco duro SanDisk Extreme SSD FOTO: AMAZON

SanDisk es una de las marcas especializadas en almacenamiento de datos y con este disco duro externo nos demuestra que también es especialista en portabilidad. Muy cómodo de usar y con capacidad de 1 o 2 TB.

Compatible con PC y Mac, tiene una conexión USB 3.1 tipo C y una velocidad de lectura y escritura de 500 Mb/s con el sistema SSD. Su construcción es muy robusta sin perder un diseño manejable y moderno. Sin duda una de las mejores opciones del mercado para llevar tus datos y poder transferirlos sin perder mucho tiempo.

Toshiba Canvio Advance

Disco duro Toshiba Canvio Advance FOTO: AMAZON

Si lo que buscas es un disco duro de muy pequeño tamaño, que te quepa en la palma de la mano, pero que te ofrezca espacio para almacenar miles de archivos, este Toshiba es perfecto para ti.

Con una capacidad de nada más y nada menos que 4 TB, tiene conexión USB 3.0 y es compatible con PC y Mac, aunque para este último habrá que realizar un formateo de archivo.

La velocidad de lectura es de 148,8 Mb/s y la de escritura de 137 MB/s. Velocidades bastante respetables para un disco duro portátil clásico.

Seagate Portable

Disco duro Seagate 5 TB FOTO: AMAZON

Otra marca clásica de los sistemas de almacenamiento es Seagate, que te trae este modelo portátil con hasta 5 TB de capacidad y un elegante diseño en negro que quedará genial en tu escritorio hasta que decidas llevártelo por ahí.

Es compatible con PC y con Mac e incorpora una conectividad USB 3.0 tipo A. La velocidad de escritura y lectura es algo menor que la de otros competidores de esta lista, con 50 y 120 Mb/s respectivamente.

Se trata de una alternativa muy útil a muy buen precio si no tienes tanta prisa por transferir archivos y solo quieres gozar de una gran capacidad de almacenamiento.

WD My Passport

Disco duro WD My Passport 5 TB FOTO: AMAZON

Western Digital es una marca que se caracteriza por ofrecer la máxima fiabilidad en todos sus componentes. No iba a ser menos con este WD My Passport, que te ofrece hasta 5 TB de capacidad y que es compatible no solo con PC sino también con consolas como XBOX o PS4.

Cuenta con tecnología USB 2.0 y unas respetables velocidades de lectura y escritura (130 y 120 Mb/s). Perfecto para diseñadores gráficos o editores de vídeo que trabajen con pesados archivos en 4K.

Samsung SSD T7

Disco duro Samsung SSD T7 FOTO: AMAZON

Que Samsung es una marca con prestigio es algo que no necesitas que te digamos. Ofrece soluciones de almacenamiento profesionales que, sin ser las más baratas del mercado, sí que te dan el 100% de calidad y garantía de funcionamiento.

Su disco duro SSD portátil ofrece capacidad de hasta 1 TB y una conectividad USB 3.1 de tipo C. Con todo esto, la velocidad de escritura y lectura alcanza 1 Gb/s, siendo el mejor de la lista.

Como puedes ver, hay varias opciones disponibles en el mercado para no quedarte nunca más sin espacio. No esperes más y descubre el placer de guardar todas tus fotos, películas, música y otros archivos y poder llevarlos a donde tú quieras.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.