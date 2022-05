Siete accesorios de bicicleta para cumplir adecuadamente con la ley de tráfico

Ir en bicicleta tiene muchísimas ventajas. No sólo estará más saludable físicamente, sino que se sentirá mejor a nivel mental y ganará en salud psicológica. Además, estará siendo más amigable con el medio ambiente con cero emisiones. Ir con la familia en bicicleta es un gustazo.

Pero conducir en bicicleta también implica seguir una serie de normas de tráfico.

Para cumplir con la seguridad vial, les recomendamos una serie de accesorios de bicicleta. Con ellos, podrá cumplir aspectos como llevar un casco homologado, tener un sistema de iluminación o circular por los carriles bici.

La nueva ley de tráfico ha empezado hace poco su andadura e impone sanciones como 200 euros en el caso de no llevar el casco cuando se precisa o de 80 euros por no usar el chaleco reflectante.

Hacemos un resumen de 7 productos imprescindibles para, no solo seguir las normas de la ley de tráfico, sino también para evitar accidentes y consecuencias no deseadas (imagina no llevar bien hinchadas las ruedas de tu bicicleta).

Entre estos productos, destacan el chaleco reflectante o el casco. Vamos a ellos.

Chaleco Reflectante LED

Con indicador de dirección y con tiras reflectantes y luces de señal LED

Chelaco reflectante LED FOTO: AMAZON

Para indicar la dirección, simplemente, cuando estés haciendo un turno, apaga el botón correspondiente en el mando de manillar inalámbrico incluido. La luz LED recordará a los peatones y los conductores mantener la distancia con respecto a ti.

La seguridad con este chaleco está garantizada: consta de mochila ligera con tiras reflectantes y luces de señal LED para una mayor visibilidad y seguridad por la noche. También es fácil de montar: pon la chaqueta directamente en la parte posterior de tu mochila o sobre ella, el ajuste se realiza a través de sus 2 correas ajustables de longitud y las dos correas en la cintura.

Este chaleco reflectante está equipado con tiras reflectantes, un mejor accesorio de seguridad en carretera en el ciclismo. E incluye batería de alta capacidad incorporada.

Kit de luz luces bicicleta

Luces delanteras y traseras recargables USB para bicicleta

Kit de luces delanteras y traseras para bicicleta FOTO: AMAZON

Cada luz de bicicleta tiene una batería de litio recargable de 540 mAh incorporada, que solo tarda 1 hora en cargarse por completo, y el tiempo de uso máximo en modo de bajo consumo es de 12 horas. Se puede conectar a computadoras y otros dispositivos de puerto USB para una carga rápida, lo que ayuda a cargar y evitar el reemplazo innecesario de la batería para siempre.

Consta de conmutación de 6 modos que le permiten adaptarse mejor a su entorno. Tanto la luz delantera blanca como la luz trasera roja admiten 6 modos de iluminación: brillo alto constante, brillo medio constante, brillo bajo constante, parpadeo, parpadeo medio, luz estroboscópica; puede cambiarlo haciendo clic en el botón. Le proporciona una vista más amplia para garantizar que pueda ver el camino y proteger su seguridad.

Es un kit impermeable, ligero y a prueba de choques: Fabricado en material impermeable IPX5, mientras tanto, el puerto de carga USB también está hecho de material de gel de sílice, que tiene una fuerte capacidad anti-filtración, puede proteger bien el interior de la lámpara y puede extender la vida útil de la lámpara. Además, pesa solo 20 g cada uno y solo 33 * 26 mm de tamaño, que es más liviano y más pequeño que otras luces, no se sacudirá en ninguna carretera curva, para evitar ser robado.

Es fácil de instalar y quitar: Hecho de una banda de goma flexible de alta elasticidad que es muy flexible y fácil de estirar, se puede aflojar y sujetar fácilmente sin herramientas. Puede fijar firmemente la lámpara en el marco y la parte trasera del automóvil, que es apto para todo tipo de bicicletas, y es perfecto para niños y todos los ciclistas.

Casco bicicleta Meteor para jóvenes y adultos de diseño ligero

Casco bicicleta Meteor FOTO: AMAZON

Los cascos de bicicleta Meteor son una excelente opción para todos los que quieren andar en bicicleta, andar en mtb, patinar, descender, andar en patinetes o hoverboards. Diseñado tanto para hombres como para mujeres, niños y niñas . Los cascos de ciclismo son adecuados para adultos, jóvenes y adolescentes, lo que le brinda comodidad y protección durante los viajes al aire libre.

El sistema de ventilación guía la corriente de aire a través de las aberturas en la carcasa del casco sin ningún impacto negativo en su estabilidad y proporciona una buena transpirabilidad y permeabilidad al aire. La rejilla adicional colocada en las aberturas de ventilación delanteras protege la cabeza contra las picaduras de insectos mientras se conduce en condiciones cálidas y húmedas.

El casco tiene un interior antibacteriano y acolchado desmontable con forro suave y delicado al tacto que previene el crecimiento de bacterias y reduce el olor desagradable causado por el sudor, no se pega al cabello. Gracias al acolchado extraíble, es más fácil mantener limpios los elementos a prueba de sudor cuando puedes lavarlos y secarlos de manera eficiente.

El casco de bicicleta tiene hebillas para abrocharse y soltarse rápidamente . Puede ajustar el circuito y la estanqueidad del casco mediante un anillo giratorio. El casco tiene deslizadores en las correas de ajuste para adaptarse mejor a tu cabeza. Puede desconectar la visera parasol en cualquier momento.

Es un casco de ciclismo con un diseño distintivo y colores llamativos que te harán destacar entre la multitud. Las diferentes variantes de color le permiten elegir un casco que se adapte a su estilo. Los cascos de protección están hechos de material EPS duradero, resistente y liviano que puede reducir el impacto durante un choque. También, tienen tiras reflectantes para una mejor visibilidad.

Asiento gel bicicleta

Adecuado para bicicletas de montaña y bicicleta urbana

Asiento gel para bicicletas de montaña y urbanas FOTO: AMAZON

Este gel cubre sillines se adapta a la forma de tu cuerpo y absorbe los golpes de forma fiable mientras conduces la bicicleta gracias al acolchado multicapa de silicona y espuma viscoelástica que contiene. Por otra parte, es un sillín respirable: el diseño de la ranura de desviación de aire en el centro de la cubierta acelera la circulación del aire y mantiene el glúteo fresco y seco. Es también universal con dimensiones 28 x 18 cm, adaptándose a la mayoría de sillines de bicicleta. Incluso en los viajes más largos, la protección del sillín de gel siempre garantizar una distribución óptima del peso.

Soporte de móvil bicicleta universal con rotación 360º

Soporte de móvil para bicicleta universal FOTO: AMAZON

El diseño de bloqueo automático con un engranaje rotativo unidireccional protege el dispositivo contra la caída. Gracias al material de nailon, las 4 esquinas de soporte elásticas sostienen el teléfono firmemente sin arañazos y evitan que oscile y tiemble.

Este soporte es fácil de instalar, sólo hay que fijarlo a cualquier manillar de bicicleta, simplemente apretando los tornillos cautivos. Puedes ajustar tu teléfono a cualquier ángulo que desees durante la conducción, para poder consultar el kilometraje y el mapa fácilmente.

Este soporte se suele usar en bicicletas de montaña, motocicletas, Scooter eléctricos …

Minibomba de aire para bicicleta

Bomba de alta presión compatible con Presta y Schrader, para bicicleta de montaña, bicicleta de carrera, pelota deportiva de fútbol

Minibomba de aire para bicicleta FOTO: AMAZON

Esta bomba está fabricada en aleación de aluminio de alta calidad para aviones. Su capacidad de alta presión 260 PSI puede ayudarle a ahorrar tiempo y esfuerzo. Es compatible con prensado y tarjeta, la conexión segura de la válvula roscada consigue un sellado hermético sin fugas de aire. Adecuada para todos los tipos de válvulas, no se necesitan molestas sustituciones de válvulas.

Es una bomba pequeña y ligera, de 19,5 cm y un peso de solo 160 g, se puede guardar en cualquier bolso. No solo se puede utilizar para bicicletas, sino también para coches de carreras, pelotas deportivas, etc. El paquete incluye la mini bomba y un soporte, 2 tornillos, aguja de bola de plástico, aguja de aire de aleación de aluminio y anillo de goma de repuesto para fugar de aire.

Soporte de pared para bicicleta de carretera o de montaña Sportneer con ángulo y longitud ajustable

Soporte de pared para bicicleta FOTO: AMAZON

Ganas espacio con el soporte de pared para bicicletas de Sportneer, que te permitirá guardar tus bicicletas de forma ordenada y organizada. Es ideal para garajes o apartamentos. Aunque su bicicleta sea voluminosa, como una bicicleta de montaña, este soporte está diseñado con una base de cuello engrosada y una amplia base de montaje, lo que le permite soportar hasta 55 lb (25 kg) de peso. La aleación de aluminio también es resistente al fuego, al agua y al óxido para durar más.

Esta rejilla está equipada con almohadillas de goma suave en la base del cuello, que también mantiene su bicicleta en su lugar para que no se caiga ni se mueva. El soporte cambia de tamaño según las necesidades que demanda la dimensión de la bicicleta.

Les recomendamos instalar el soporte en un muro sólido, viga, mampostería o pared de concreto.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.