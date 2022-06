El mejor libro de caligrafía para el verano es este cuaderno de Montessori, según los clientes de Amazon

Para aprender caligrafía hay que divertirse, y más en verano, cuando los niños -como cualquier adulto- en lo único en lo que están pensando es en descansar. Esta premisa es, posiblemente, el secreto del éxito del libro de caligrafía con mejores opiniones de los clientes y el más vendido en Amazon. Y lo es hasta el punto de que está basado en chistes para niños.

La otra gran virtud de este libro de caligrafía para el verano es que sigue el método de enseñanza Montessori, tan exitoso en muchos países del mundo y que pretende ante todo que el niño dé rienda suelta a todas sus capacidades en un entorno ameno y en el que pueda identificar los errores por sí mismo sin una intervención demasiado invasiva del docente (o del padre en este caso).

El libro Caligrafía Divertida con pauta Montesorri se ha convertido estos días en el cuaderno infantil para practicar caligrafía más vendido en Amazon, y tiene un espectacular balance de opiniones de 4,8 sobre 5, lo que añade una garantía extra. La mayoría de ellas coinciden en que el título hace honor al producto, ya que los niños mejoran su escritura de forma amena huyendo del clásico método de repeticiones.

Libro de caligrafía más vendido y con mejores valoraciones de los padres FOTO: De Compras La Razón

“El propio titulo del producto lo dice. Caligrafia divertida -escribe uno de los clientes-. No es caligrafía en plan repetir las tipicas frases “mi mama me mima”... son chistes que tiene que escribir, así que le llaman más la atención que otros cuadernos de caligrafía y lo hace con más entusiasmo. Además tiene al principio de libro algunas reglas de ortografia. No lo pone en la descipción y ha sido una bonita sorpresa”.

Caligrafía para niños de Primaria

El libro está dirigido a niños de 1º de Primaria (6-7 años), pero la opinión generalizada es que es muy útil también para uno o dos cursos más. Consigue un objetivo triple: mejorar la escritura, la comprensión lectora y la ortografía a través de chistes cortos y acertijos graciosos que atrapan la atención del niño mientras se afana en escribirlos bien.

El secreto es que, en su intento de entender el chiste, el niño debe esforzarse por mantener la atención, lo que hace que de forma inconsciente mejore su comprensión lectora y su capacidad de atención.

Una vez entendido -y reído- la acción de repasar los trazos con letra clara y comprensible hace el resto. El trabajo se completa con los dibujos que acompañan al chiste o acertijo, que hay que colorear.

Trucos para distinguir entre “a ver” y “haber”

Por último, el libro incluye una serie de fichas de ortografía fácil de palabras homófonas, como ¿haber o a ver? ¿hay, ahí o ay? ¿Sí o si? ¿Hecho o echo?, acompañadas de infografías con este tipo de palabras con un dibujo y una frase para que sea más sencillo diferenciarlas y escribirlas correctamente. Mejor, incluso, que muchos adultos...

El libro tiene más de 100 páginas y cuesta solo 6,99 euros.