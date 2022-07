Las mejores ofertas del Prime Day de Amazon en tecnología

El Amazon Prime Day termina este miércoles y con él dos días de descuentos desenfrenados en centenares de artículos que llegan a superar el 80%, y que en una gran parte de los casos están en un margen del 30 o el 40 por ciento de ahorro que no se volverá a ver en los próximos meses.

Si no lo has hecho todavía o quieres darte una “segunda vuelta” por las rebajas de Amazon, aún estás a tiempo de acogerte a los descuentos en igualdad de condiciones, salvo en aquellos productos que hayan agotado existencias. A la promoción pueden acogerse solo los clientes Prime, pero la compañía abre la posibilidad de suscribirte en el momento y, si luego no estás satisfecho, poder darte de baja sin problemas.

Para este miércoles vamos a centrarnos en uno de los apartados más exitosos del Prime Day, el de informática y dispositivos electrónicos, con ofertas muy interesantes en artículos muy útiles para el resto del año.

Estas son las mejores ofertas del Prime Day de Amazon en electrónica:

1. El más famoso altavoz de Amazon, por solo 20 euros

Precio Prime Day: 19,99 euros. Precio más bajo reciente: 47,99 euros. Ahorro: 58%

El dispositivo Echo Dot (4.ª generación) rebajado en el Prime Day de Amazon, oferta FOTO: De Compras La Razón

Si buscas un altavoz inteligente de Amazon en oferta, nuestra recomendación es empezar por todo lo alto, con el famoso Echo Dot de última generación, con todo lo último y ahora por apenas 20 euros. Un auténtico chollo.

El Echo Dot de Amazon es el altavoz inteligente con Alexa más vendido y de más éxito entre los clientes, que tiene múltiples aplicaciones: escuchar música en streaming, controlar los dispositivos inteligentes del hogar como luces, termostados o cerraduras, proporcionar información del tiempo o el tráfico, resumir las noticias del día, resolver dudas o contar chistes, poner alarmas, hacer la lista de la compra o hacer llamadas.

Un imprescindible para el hogar, en definitiva, ahora con un descuento salvaje del 58%. Y no es ni mucho menos el único de los dispositivos inteligentes de Amazon en oferta por el Prime Day.

2. Tarjeta de memoria Lexar 64GB

Precio Prime Day: 9,99 euros. Precio más bajo reciente: 14,44 euros. Ahorro: 31%

Tarjeta de memoria en oferta en el Prime Day de Amazon FOTO: De Compras La Raz

El Prime Day es muy útil también para comprar las tarjetas de memoria que necesites o un disco duro de alta capacidad. Tienes decenas de dispositivos en oferta.

Para los que necesiten comprar una tarjeta de memoria barata, hemos seleccionado esta oferta en el fabricante líder Lexar, en este caso de 64 GB de capacidad y alta velocidad, en la que te ahorras de forma excepcional 5 euros.

3. Disco duro externo Seagate ( 4 TB)

Precio Prime Day: 79,99 euros. Precio más bajo reciente: 103,99 euros. Ahorro: 23%

Disco duro externo en oferta por el Prime Day FOTO: De Compras La Razón

También hay interesantes decuentos en discos duros externos, aunque no tan generosos como en otros dispositivos. Hemos buscando en varias decenas de ellos, y por las referencias de los clientes, las prestaciones y el precio final nos quedamos con este disco duro de Seagate.

Tiene 4 TB de capacidad (los hay, por supuesto, de más y menor tamaño) y se vende ahora 24 euros más barato sobre su precio reciente más económico.

4. Monitor Philips de 19 pulgadas

Precio Prime Day: 74,89 euros. Precio más bajo reciente: 107 euros. Ahorro: 30%

Monitor de televisión en oferta en el Prime Day FOTO: De Compras La Raz

También resulta complicado decidirse entre las ofertas de monitores de TV, ya sean para videojuegos o para utilizar para ver la televisión desde el ordenador.

Nos han gustado las prestaciones, los comentarios y el precio ya de por sí ajustado de este monitor Philips, que se vende en varios tamaños de pantalla.

5. Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus

Precio Prime Day: 199 euros. Precio más bajo reciente: 259 euros. Ahorro: 23%

Tablet en oferta en el Prime Day FOTO: De Compras La Razón

Si lo que estás buscando es una tablet en oferta en el Prime Day, lo más importante es decidir primero el presupuesto que quieres gastarte (las hay ahora estos días por debajo de los 100 euros, las más básicas, hasta auténticas maravillas por más de 1.000) y el uso que vas a darle.

Atendiendo a la relación calidad-precio, la marca de confianza y el descuento aplicado, nuestra sugerencia es esta Lenovo de uso diario y prestaciones más que probadas, que se vende ahora por 60 euros menos que su precio reciente más bajo.

6. Teléfono móvil Samsung Galaxy M13

Precio Prime Day: 129 euros. Precio más bajo reciente: 187,89 euros. Ahorro: 31%

Teléfono móvil Samsung en oferta del Prime Day FOTO: De Compras La Razón

En cuanto a las ofertas en móviles, hay media docena de terminales POCO con descuentos muy interesantes pero Amazon ha echado el resto en los Samsung Galaxy, con una docena de modelos con descuentos en torno al 30%.

El resultado es la posibilidad única de hacerse con todo un Galaxy, como este M13, por poco más de 100 euros. En este caso, casi 60 euros más barato de lo que ha estado nunca.

7. Auriculares Inalámbricos Bluetooth Jabra Elite 3

Precio Prime Day: 49,99 euros. Precio más bajo reciente: 79,99 euros. Ahorro: 38%

Auriculares bluetooth rebajados en el Prime Day FOTO: De Compras La Razón

Terminamos con las ofertas en dispositivos de música y sonido. Uno de los dispositivos más populares son los auriculares bluetooth. Hemos encontrado muy rebajado uno de los auriculares con mejores opiniones de los clientes y una calidad contrastada. De golpe, 30 euros por debajo de su precio más bajo.

Entre otras cosas, estos auriculares inalámbricos de diseño ergonómico ofrecen opciones de personalización, sonido de calidad con potentes graves y hasta 28 horas de batería. Tiene además un sistema de control inteligente del ruido. Elite 3 ofrece un aislamiento del ruido único para escuchar en movimiento y a la vez permite el paso del ruido externo con la tecnología HearThrough.

Las ofertas mostradas tienen validez exclusivamente durante la vigencia del Prime Day. Los datos de precios y el ahorro han sido proporcionados por Amazon