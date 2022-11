El Black Friday de la FNAC ya está aquí: estos son los mejores descuentos en cada categoría

Descuentos del Black Friday en Apple, Lenovo, Garmin, Samsung, Xiaomi, LG, Nintendo, Playstation, Bosch, Philips, Canon, HP... Y así un listado enorme en el que están las principales marcas de tecnología y todos los dispositivos, ya sea un portátil, un televisor, un móvil, una cafetera, una aspiradora, unos auriculares, un videojuego o un patinete. Las ofertas llegan hasta el 50%.

Noticias relacionadas De compras. Manualidades para entretener a los niños en vacaciones

Y no, no estamos en el 25 de noviembre, fecha del Black Friday 2022. Ni en los días previos. Quedan dos semanas para el gran momento de rebajas del año y en la FNAC no han podido esperar.

La competencia entre las grandes cadenas por captar al cliente con las ofertas del Black Friday es cada vez mayor y las estrategias muy distintas. Algunas tiendas optan por concentrar todos sus descuentos en los días previos al Black Friday o incluso en la propia fecha, pero otras deciden tirar la casa por al ventana y adelantarse con las ofertas. Este año es el caso de la FNAC. Buenas noticias para los clientes que quieran comprar igual de barato que dentro de unos días, pero sin agobios.

Antes de repasar cuáles son las mejores ofertas de la web de la FNAC, un apunte: en todos los productos de la promoción la FNAC garantiza el precio de Black Friday y si bajara antes del 28 de noviembre de 2022 al cliente se le devolverá la diferencia (excepto en artículos vendidos por terceros). Además, hay importantes ventajas para los socios de la FNAC.

Ofertas del Black Friday de la FNAC FOTO: De Compras La Razón

Ofertas del Black Friday de hasta el 60%

Videojuegos, imagen, electrodomésticos, deporte y movilidad y libros

Las mejores ofertas del Black Friday que puedes encontrar en la web de la FNAC están en videjuegos y accesorios gaming, hasta llegar a un estratosférico 60%. En la promoción están presentes juegos de la Xbox, la Playstation 4 y 5, Nintendo y una biena selección de accesorios.

Pero la verdadera estrella de la campaña, por la gran cantidad de productos a la venta, es la de los descuentos hasta el 50% en electrodomésticos, imagen, deporte y movilidad y libros. Hay ofertas muy interesantes especialmente en frigoríficos, lavadoras y secadoras, aunque también en otros aparatos de la cocina y el resto de la casa.

Ofertas del Black Friday en la FNAC FOTO: De Compras La Razón

Ofertas hasta el 40%

Informática, hogar, sonido y música

En la segunda categoría en cuanto a descuentos, la del 40%, puedes encontrar todos los artículos de informática, desde monitores y ordenadores de mesa hasta portátiles, tablets o impresoras.

Hay mucho donde elegir con descuentos en torno al 20%, con la buena noticia además de que son dispositivos plenamente vigentes y de primeras marcas. Por ejemplo, hay un buen surtido de modelos de iPad en oferta que merece la pena consultar.

Descuentos entre el 25% y el 35%

Telefonía y forografía

Por último, el Black Friday de la FNAC tiene decenas de ofertas en cámaras fotográficas y accesorios (hasta el 35% y en telefonía móvil (hasta el 25%).

Las tres grandes marcas del mercado, Xiaomi, Apple y Samsung, tienen su propio departamento de ofertas por si quieres buscar por una marca específica. Hya también descuentos en smartwatches.