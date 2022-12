Vuelta a lo práctico y a la sorpresa esta Navidad

Para los más rezagados recordamos que la Nochebuena está a la vuelta de la esquina y que si es de los que celebra ese día con regalos le queda poco tiempo para tenerlos a punto debajo de su árbol de Navidad. Menos mal que la practicidad se ha instalado entre nosotros, y después de los años anteriores en los que parecía que los regalos tecnológicos eran el único presente que se pedían tanto las nuevas generaciones como las antiguas, este año que finaliza , la variedad de compras en regalos de Navidad deja un lado este tipo de presentes y se vuelve a los orígenes. Los regalos más superfluos se dejan de lado y las peticiones se centran en cosas más útiles, y por qué no, también con algo de intriga.

HiBREW-Cafetera semiautomática de acero inoxidable para el hogar, máquina de café de 19 bares, con cápsula y polvo, para capuchino y Espresso, H11 FOTO: Aliexpress

Ante la avalancha de productos disponibles para regalar, donde hoy en día, gracias al comercio electrónico, se puede encontrar casi cualquier cosa, AliExpress ha detectado que la tendencia este año para los regalos de Navidad es entregar cosas más útiles para la vida diaria. Desde una cafetera o una bici, productos estrella casi cada año y que han aumentado su demanda en torno al 120% de media en este, sin duda llama la atención que en 2022 se vendan casi 4 veces más luces de lectura. Cómodos y portables dispositivos LED que facilitan la lectura en cualquier lugar y que se han colado entre los artículos más vendidos de estas navidades en la plataforma, lo cual no deja de ser una muy buena noticia.

Luz de lectura recargable Mini 7 LED, 3 niveles, blanco frío cálido, Flexible, fácil Clip, lámpara de lectura nocturna en la cama FOTO: AliEx

Además, se mantiene el auge del Do It Yourself (DIY) –en inglés, ‘hazlo tú mismo’–, que ya fue protagonista durante las compras de Black Friday, como gran tendencia este año para la decoración navideña. Con respecto al año pasado, los kits para crear velas caseras han aumentado sus ventas en un 220%.

Las ‘Blind Box’, una solución para devolver la intriga a los juguetes

Pero los indiscutibles reyes de estas fechas no son otros que los más pequeños. Para ellos, en materia de juguetes, también sorprende la vuelta del ‘efecto sorpresa’ a los regalos de Navidad. ¿Cómo? Con las llamadas ‘Blind Box’, cajas con elementos sorpresa de un tipo de juguete determinado: figuritas, piezas, sobres… tan de moda hoy en día en las redes sociales. Las ‘Blind Box’ han disparado sus ventas este mes de Navidad hasta un 270%.

POP MART-caja misteriosa de la serie de vacaciones de mascotas DIMOO, 1 unidad/12P FOTO: AliExper

La otra gran tendencia, que casi triplica sus ventas con respecto a los meses anteriores, son las mascotas electrónicas –incluyendo tanto los robots con forma de animal doméstico, como las mascotas virtuales–.