El juego de Pasapalabra, a mitad de precio en Amazon

Algo tendrá Pasapalabra que todo lo que toca es un éxito. Lo es el programa en sí, que cada tarde reúne frente a la pantalla a unos 3 millones de personas de audiencia media. Y lo es su famoso juego de mesa, objeto de deseo no solo para los invitados al programa sino también para los espectadores, que mes a mes lo coronan como uno de los juegos más vendidos.

Para quienes no lo tengan aún, una buena noticia: Amazon acaba de aplicar al juego un descuentazo que va a hacer posible comprarlo por apenas 20 euros. En concreto, y solo durante unos días (no hay fecha de fin de la oferta, con lo que no conviene despistarse mucho) el juego de Pasapalabra está rebajado en un 46%.

En concreto, se trata del formato más popular, el juego familiar, que ofrece seis pruebas distintas de nivel para permitir, entre otras cosas, que jueguen mayores contra pequeños o hacer partidas de solo niños entre ellos o solo mayores.

En total, hay más de 10.000 preguntas y un rosco final con tiempo para completarlo incluido, por supuesto.

El juego contiene dos libros de preguntas y respuestas, un lápiz, dos roscos, 50 fichas redondas de marcador, una ruleta y dos cronómetros. Está recomendado para niños mayores de 6 años y adultos.

Su precio habitual es de 36,95 euros, pero ahora se vende por solo 19,95 euros.