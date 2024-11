5 productos de maquillaje L'Oréal con los que me he obsesionado este Black Friday (y todos con descuentazos)

Si hay algo que me encanta del Black Friday es la oportunidad de llenar mi neceser con productos de alta calidad a precios de escándalo. Este año, L’Oréal ha tirado la casa por la ventana con descuentos irresistibles en sus productos más icónicos. Así que, aprovechando las rebajas, me he hecho con un lote de maquillaje que promete dejarme impecable todo el día (y la noche).

Desde bases de maquillaje de larga duración hasta máscaras de pestañas que lo dan todo, estos cinco productos no solo son indispensables para cualquier rutina, sino que ahora están con descuentos de hasta el 45 %. Si tú también quieres una rutina completa sin arruinarte, sigue leyendo porque te cuento todo sobre estas joyas.

Base de maquillaje Líquida Infaillible 32h Fresh Wear al 45% de descuento

Base de maquillaje Líquida Infaillible 32h Fresh Wear Amazon Amazon

La base líquida Infaillible 32h Fresh Wear de L’Oréal Paris es un sueño hecho realidad para quienes buscan cobertura y comodidad en un solo producto. Con una textura ligera, esta base se funde con la piel para un acabado natural que aguanta todo el día. Es resistente al agua y al sudor, por lo que es perfecta para eventos largos o días intensos. El tono Sable (220) es ideal para pieles de subtono cálido y, lo mejor de todo, ahora cuesta solo 9,92 € con un 45 % de descuento.

COMPRAR EN AMAZON POR 9,92 EUROS

Spray fijador de maquillaje L'Oréal Paris Infaillible al 30% de descuento

L'Oréal Paris Spray Fijador de Maquillaje Infaillible Amazon Amazon

Un maquillaje impecable necesita un buen fijador, y el spray Infaillible de L’Oréal Paris es un verdadero aliado. Este spray resistente al agua promete mantener tu look intacto hasta 36 horas, eliminando cualquier riesgo de brillos no deseados. Su aplicación es ligera y no deja sensación pegajosa, lo que lo convierte en el paso final perfecto para tu rutina. Este Black Friday, puedes conseguirlo por solo 7,70 €, gracias a un 30 % de descuento.

COMPRAR EN AMAZON POR 7,70 EUROS

Polvos compactos mate L'Oréal Paris Infalible 24H al 40% de descuento

Polvos compactos mate L'Oréal Paris Infalible 24H Amazon Amazon

Los polvos compactos mate Infalible 24H son el toque final que todos necesitamos para sellar el maquillaje y mantenerlo en su sitio. Con una cobertura media-alta y un acabado mate, estos polvos son perfectos para controlar los brillos durante todo el día. Además, son resistentes al agua, lo que significa que puedes confiar en ellos incluso en los días más largos. Ahora, con un 40 % de descuento, están disponibles por 9,95 €.

COMPRAR EN AMAZON POR 9,95 EUROS

Máscara de pestañas L'Oréal Paris Paradise al 44% de descuento

Máscara de pestañas L'Oréal Paris Paradise Amazon Amazon

Si buscas pestañas con volumen y longitud de impacto, la máscara Paradise de L’Oréal Paris es todo lo que necesitas. Su fórmula enriquecida con aceite de ricino no solo cuida tus pestañas, sino que también las eleva al siguiente nivel con un negro extra intenso. Con un 44 % de descuento, cuesta solo 7,44 €, convirtiéndola en un imprescindible para cualquier look.

COMPRAR EN AMAZON POR 7,44 EUROS

Pintalabios permanente L'Oréal Paris Infalible 24H al 32% de descuento

Pintalabios permanente L'Oréal Paris Infalible 24H Amazon Amazon

Un buen labial puede transformar cualquier maquillaje, y el Infalible 24H de L’Oréal Paris no decepciona. Su fórmula permanente asegura que el color dure todo el día, incluso después de comer o beber. El tono Nude 312 Incessant Russet es elegante, versátil y perfecto para cualquier ocasión. Este Black Friday, puedes añadirlo a tu colección por solo 11,60 €, con un 32 % de descuento.

COMPRAR EN AMAZON POR 11,60 EUROS

Estos cinco productos de L'Oréal Paris son todo lo que necesitas para crear un look impecable que dure todo el día. Desde una base de maquillaje ligera y duradera hasta un pintalabios que resiste cualquier desafío, este lote cubre todas las bases de tu rutina (y todo con descuentos irresistibles). No dejes que estas ofertas se escapen porque, al igual que tu maquillaje con el spray fijador, ¡son para quedarse!

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que, si realizas una compra a través de ellos, La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.