¿Un Apple Watch original por poco más de 100€? Sí, y no va a durar mucho en stock

Un día me dijo que le gustaría tener un reloj “que le avisara de todo sin tener que mirar el móvil cada dos minutos”. Me puse a buscar algo práctico, elegante y fácil de usar, y encontré este Apple Watch Series 4 con GPS, caja de aluminio y correa deportiva. De 438,17€, ahora está a 132,90€… y con el cupón ESAS12, me quedó en solo 120,90€.

Apple Watch Series 4: más que un reloj, un asistente en la muñeca

Apple Watch Series 4 aliexpress aliexpress

No es solo un reloj bonito. Desde que lo tiene, recibe notificaciones, controla su ritmo cardíaco y camina más motivado. La pantalla es grande y nítida, y la navegación por menús es intuitiva incluso para alguien que no es muy techie. Además, puede hacer llamadas desde la muñeca, algo que le parece casi de película.

Lo que más le sorprendió fue la función de detección de caídas y el ECG integrado, que da un extra de seguridad sin complicar su rutina. Y como es compatible con su iPhone, no tuvo que aprender nada nuevo. Para él, que no usa tantas apps pero valora la comodidad y la salud, fue perfecto.

Ahora mismo está por 132,90€, y usando el cupón ESAS12, se queda en 120,90€. Si estás buscando un regalo útil, elegante y con impacto, esta oferta es una auténtica oportunidad.

