Black Friday de Leroy Merlin: los dispositivos inteligentes que te ayudan a ahorrar en calefacción desde ya

Cada año, el Black Friday se convierte en la excusa perfecta para renovar algo en casa o invertir en productos que realmente marcan la diferencia. En Leroy Merlín, las ofertas ya están activas hasta el 17 de noviembre, y no hace falta esperar al gran día.

Este año, los protagonistas son los dispositivos inteligentes de climatización que ayudan a reducir el consumo energético sin perder comodidad. Controlar la temperatura de tu hogar de forma precisa se traduce en ahorro y confort.

Las mejores ofertas del Black Friday en climatización inteligente Leroy Merlín

Si buscas aprovechar los descuentos antes de que lleguen los días más fríos, estos son los productos más destacados del Black Friday en Leroy Merlín para empezar a ahorrar desde ya.

Pack termostato inteligente cableado Tado V3+ con placa decorativa

Pack termostato inteligente cableado Tado V3+ Leroy Merlin Leroy Merlin

Una opción moderna, precisa y muy práctica para gestionar la calefacción central desde cualquier lugar.

Control remoto desde el móvil gracias a la app de Tado, con ajustes automáticos según tus rutinas.

gracias a la app de Tado, con ajustes automáticos según tus rutinas. Instalación sencilla al ser cableado, compatible con la mayoría de calderas.

compatible con la mayoría de calderas. Placa decorativa incluida, que mejora la estética del conjunto.

que mejora la estética del conjunto. Ahorro energético real, ya que aprende tus hábitos para optimizar el consumo.

ya que aprende tus hábitos para optimizar el consumo. Integración con asistentes de voz como Alexa, Google Home o Apple HomeKit.

como Alexa, Google Home o Apple HomeKit. Perfecto si quieres una calefacción eficiente, controlada y visualmente cuidada.

Precio por el Black Friday: rebaja de 30 euros.

Válvula termostática inteligente Tado

Válvula termostática inteligente Tado Leroy Merlin Leroy Merlin

Ideal para quienes tienen radiadores individuales y desean ajustar la temperatura de cada habitación de forma independiente.

Control por habitación, ajusta la temperatura según el uso de cada estancia.

ajusta la temperatura según el uso de cada estancia. Gestión desde la app o mediante asistentes de voz.

o mediante asistentes de voz. Ahorro de energía al evitar calentar espacios que no se están usando.

al evitar calentar espacios que no se están usando. Diseño elegante y discreto , fácil de integrar con cualquier estilo de hogar.

, fácil de integrar con cualquier estilo de hogar. Compatibilidad total con el ecosistema Tado y otros dispositivos inteligentes.

con el ecosistema Tado y otros dispositivos inteligentes. Una forma práctica y moderna de mantener el confort sin desperdiciar calor.

de mantener el confort sin desperdiciar calor. Precio por el Black Friday: rebaja del 16%.

Pack termostato inteligente + válvula para radiador Tado

Pack termostato inteligente + válvula para radiador Tado Leroy Merlin Leroy Merlin

El equilibrio perfecto entre control global y precisión por zonas. Este pack combina un termostato inteligente con una válvula para radiador, ofreciendo una solución integral para hogares con varios radiadores.

Control completo de la calefacción: el termostato gestiona la caldera y la válvula regula cada radiador.

el termostato gestiona la caldera y la válvula regula cada radiador. Ajuste automático de temperatura según presencia y hábitos.

según presencia y hábitos. Programación horaria para optimizar el consumo.

para optimizar el consumo. Conectividad Wi-Fi y compatibilidad con Alexa, Google Home y Apple HomeKit.

y compatibilidad con Alexa, Google Home y Apple HomeKit. Ahorro energético significativo, con reducciones estimadas de hasta un 30% en el consumo.

con reducciones estimadas de hasta un 30% en el consumo. Una forma sencilla de modernizar tu calefacción y empezar a notar el ahorro desde el primer mes.

Cronotermostato digital HTW GBCRT-B-KA2 para calderas

Cronotermostato digital HTW GBCRT-B-KA2 para calderas Leroy Merlin Leroy Merlin

Una opción más sencilla pero igual de eficaz para quienes prefieren un control clásico, sin depender de conexión a internet.

Pantalla digital retroiluminada, fácil de leer incluso con poca luz.

fácil de leer incluso con poca luz. Programación horaria para mantener el confort a cualquier hora del día.

para mantener el confort a cualquier hora del día. Control preciso de temperatura , ideal para calderas tradicionales.

, ideal para calderas tradicionales. Instalación rápida y manejo intuitivo, sin necesidad de app ni conexión Wi-Fi.

sin necesidad de app ni conexión Wi-Fi. Excelente relación calidad-precio , especialmente con las ofertas del Black Friday.

, especialmente con las ofertas del Black Friday. Un cronotermostato práctico, fiable y duradero para quienes buscan funcionalidad sin complicaciones.

para quienes buscan funcionalidad sin complicaciones. Precio por el Black Friday: rebaja del 21%.

¿Por qué merece la pena controlar la temperatura de forma inteligente?

Más allá de la comodidad, hay motivos muy concretos para plantearse la instalación de un sistema de climatización inteligente en casa:

Ahorro energético: al ajustar la calefacción según tus rutinas o presencia en casa, se puede reducir el consumo hasta un 30%.

al ajustar la calefacción según tus rutinas o presencia en casa, se puede reducir el consumo hasta un 30%. Confort personalizado: cada estancia puede tener la temperatura que más te convenga. No es lo mismo trabajar que dormir, y con estos sistemas puedes adaptarlo fácilmente.

cada estancia puede tener la temperatura que más te convenga. No es lo mismo trabajar que dormir, y con estos sistemas puedes adaptarlo fácilmente. Control remoto: si sales y olvidas apagar la calefacción, bastará con abrir la app y hacerlo desde el móvil.

si sales y olvidas apagar la calefacción, bastará con abrir la app y hacerlo desde el móvil. Compatibilidad con asistentes de voz: cada vez más hogares integran estos dispositivos con Alexa, Google Home o Apple HomeKit, lo que hace aún más fácil el manejo diario.

cada vez más hogares integran estos dispositivos con Alexa, Google Home o Apple HomeKit, lo que hace aún más fácil el manejo diario. Contribución a la sostenibilidad: consumir menos energía también implica reducir emisiones, algo que suma a la hora de cuidar el planeta.

La calefacción inteligente ya no es un lujo, sino una forma práctica de mejorar el confort sin disparar la factura.

Cómo elegir el mejor dispositivo para tu hogar

No todos los hogares tienen las mismas necesidades, así que antes de decidirte, conviene tener en cuenta algunos puntos:

Tipo de calefacción

Si tienes calefacción central o individual, el pack Tado V3+ cableado es una gran elección. En cambio, si tu sistema se basa en radiadores independientes, la válvula termostática inteligenteo el pack combinado te dará mayor control.

Conectividad y compatibilidad

Los productos Tado funcionan con Wi-Fi y se integran con los principales asistentes de voz. Si prefieres algo sin conexión, el cronotermostato HTW es más que suficiente para mantener el control básico.

Presupuesto y ahorro estimado

Aunque los modelos inteligentes pueden tener un precio algo superior, su capacidad para reducir el consumo hace que se amortice en pocos meses. Si buscas un equilibrio entre coste y prestaciones, el pack termostato + válvula es posiblemente la opción más rentable.

Facilidad de uso

Todos los modelos seleccionados son fáciles de instalar y manejar, incluso si no tienes experiencia en domótica. Además, Leroy Merlín ofrece soporte y asesoramiento para resolver cualquier duda.

Si te interesa el tema de la eficiencia energética o quieres profundizar más, puedes echar un vistazo a las secciones de domótica o calefacción de Leroy Merlín, donde encontrarás más recursos útiles.

Ahorrar este invierno está más cerca de lo que parece

A la hora de enfrentarse al invierno, pocas cosas se agradecen tanto como un hogar cálido y eficiente. Los termostatos y válvulas inteligentes de Leroy Merlín son una forma sencilla de lograrlo, y las ofertas del Black Friday son la ocasión perfecta para dar el paso. Con un pequeño cambio en la forma de gestionar la calefacción, puedes conseguir más confort, menos consumo y un ahorro real mes a mes.

Recuerda, las ofertas por el Black Friday de Leroy Merlín solo duran hasta el 17 de noviembre, y después los precios volverán a la normalidad. No dejes pasar la oportunidad de equipar tu casa con tecnología innovadora.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.