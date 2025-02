Me compré estos auriculares Sony porque prometen tener batería eterna y no puedo estar más feliz

Llevaba tiempo buscando unos auriculares inalámbricos cómodos, con buen sonido y una batería que no me dejara tirado. Y justo cuando más los necesitaba, encontré estos Sony WH-CH520 a un precio increíble. No lo pensé dos veces, y vaya acierto: su sonido es increíble, y la batería parece eterna.

Sony WH-CH520

Sony WH-CH520 Amazon Amazon

Lo primero que me sorprendió al probarlos fue la calidad de sonido. Sony incorpora su tecnología DSEE, que realza los sonidos de alta frecuencia para que la música suene más detallada y natural. No importa si estás escuchando pop, rock o podcasts: se escucha todo con gran claridad.

Y la batería… ¡menuda maravilla! Hasta 50 horas de autonomía, así que puedes usarlos toda la semana sin preocuparte. ¿Te quedaste sin batería? No pasa nada, con 3 minutos de carga tienes 1,5 horas más de uso. Un salvavidas si sales con prisa.

Otra cosa que me encantó es su comodidad y facilidad de uso. Se conectan al instante con Swift Pair y Fast Pair, tienen controles físicos intuitivos y hasta puedes manejarlos con la voz. Además, el micrófono tiene reducción de ruido, así que las llamadas se escuchan perfectas incluso en ambientes ruidosos.

Estos auriculares Sony WH-CH520 son una compra maestra. Cómodos, con sonido de calidad y una batería imbatible. ¡No me los quito de encima!

