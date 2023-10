Consigue la manicura perfecta para este Halloween

Halloween se ha convertido en una de las fiestas con más adeptos en nuestro país, y es que la moda anglosajona de esta típica fiesta terrorífica ha invadido nuestro país en todos los sectores. Desde el sector de la alimentación en el cual se acondicionan bares, restaurantes y supermercados con multitud de chocolatinas, chucherías y todo tipo de snacks, hasta fiestas de disfraces que convierten ese día en uno de los más aclamados, y no solo por los más pequeños.

Si usted quiere darle un toque de color a su disfraz o simplemente quiere lucir una manicura distinta para este día, es seguro que el trío compuesto por los colores naranja, blanco y negro será la combinación perfecta para lucir las uñas más terroríficas en el día de Halloween.

Luce unas uñas perfectas a juego con Halloween

Vitry, la firma nº1 de lacas de uñas en Francia en farmacia y parafarmacia, experta en manicura y pedicura desde 1975. Propone lucir una mani-pedi en estos 3 tonos, perfectos para combinar con cualquier disfraz u "outfit" a juego con esta fecha señalada en el calendario.

Estos 3 tonos pertenecen a su gama de lacas de uñas Be Green, compuestas por hasta un 84% de ingredientes bio y hasta un 74% de origen natural (ISO16128) y fabricadas en Francia. Una fórmula 100% vegana respetuosa con la fisiología de la uña.

Los tonos perfectos para celebrar Halloween Vitry

La avanzada fórmula de las lacas de uñas Be Green incluye disolventes vegetales elaborados a partir de materiales renovables y de origen natural, como el maíz, la yuca, el algodón o la caña de azúcar. También contiene la innovadora fórmula permeable oxygene. Esta tecnología respeta la fisiología de la uña y la deja respirar para que esté más sana y resistente, a la vez que asegura la intensidad del color, el brillo, la fijación y el secado.

Libre de 13 ingredientes nocivos para la salud y el planeta, como son el formadelhído, el ftalato de dibutilo, el alcanfor, el níquel o el tolueno, así como ingredientes de origen animal. Además, Vitry incluye en sus lacas de uñas fitocoral, “el polvo de los océanos”, un activo a base de bio cerámica para conseguir unas uñas más fuertes.

Si has decidido que no te gustan los colores dedicados a Halloween porque no te parecen atractivos en tus uñas, no te preocupes, pues Vitry tiene disponibles 120 colores, podrás elegir el que mejor te quede.