Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS: un peso pluma que pone a prueba tu forma de jugar

Corsair ha decidido ir un paso más allá en su catálogo de periféricos para e-sports con el SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS, un ratón que acaba de aterrizar en España y que, tras varios días de uso, deja claro que la compañía quiere romper las reglas del juego. El dato que lo define es casi de récord: 36 gramos de peso, una cifra que a simple vista parece un error y que, una vez lo tienes en la mano, cambia por completo la forma en que te mueves.

Un estreno que apunta directo al terreno competitivo

Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS La Razón La Razón

La hoja de especificaciones deja claro que no estamos ante un ratón convencional. Su sensor óptico Marksman S de 33.000 DPI permite una precisión casi quirúrgica, con capacidad para seguir movimientos a 750 IPS y soportar aceleraciones de 50 G. Si a eso se suma la tecnología Hyper-Polling de 8.000 Hz, el resultado es una latencia mínima tanto en modo inalámbrico como por cable. En partidas de shooters o MOBAs se nota: cada giro de muñeca se traduce en una respuesta inmediata, sin ese ligero retraso que en un entorno competitivo puede marcar la diferencia. Para quien busca tiempos de reacción al milímetro, es un salto importante.

Unboxing: primeras impresiones

Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS La Razón La Razón

La experiencia empieza nada más abrir la caja. Corsair cuida la presentación: el ratón llega bien protegido y acompañado de un cable USB-C mallado y un pequeño clip que actúa como receptor inalámbrico.

Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS La Razón La Razón

Aquí hay un detalle curioso: el receptor no se conecta directamente al puerto del ordenador, sino que se sujeta tipo clip para colocarlo cerca de la alfombrilla. La idea es reducir al mínimo la distancia de señal, aunque a mí me resultó algo incómodo porque en mi caso queda colgando si no tienes un sitio donde fijarlo. Aun así, se agradece que Corsair piense en la estabilidad de la conexión para partidas exigentes.

La ligereza, su mejor carta de presentación… y también su mayor sorpresa

Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS La Razón La Razón

Nada más sacarlo de la caja la sensación es casi desconcertante. 36 gramos en un ratón de este tamaño parecen imposibles; de hecho, la primera impresión es que está vacío. Esa ligereza extrema convierte cualquier movimiento en un gesto casi sin resistencia. Para quienes están acostumbrados a modelos más pesados puede ser necesario un breve periodo de adaptación, porque aquí no hay inercia: basta un pequeño impulso para que se deslice por la alfombrilla. La carcasa, aun así, transmite solidez, y los skates intercambiables permiten elegir entre un deslizamiento más rápido o un punto extra de control. Corsair añade además tiras de grip tape para mejorar el agarre, un detalle que se agradece en sesiones largas.

Conexión inalámbrica pensada para competir, con un detalle a tener en cuenta

Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS La Razón La Razón

El SABRE v2 PRO ofrece hasta 70 horas de autonomía en modo 2,4 GHz a 1.000 Hz, suficiente para varios días de juego intensivo sin tener que pensar en el cable. También se puede usar conectado mientras carga, sin pérdida de rendimiento. El receptor USB llega integrado en un pequeño clip que permite acercarlo al ratón para asegurar la mejor señal, una idea interesante para quienes juegan en entornos con interferencias. La configuración no tiene complicación: basta con emparejarlo y, si se quiere, usar el Corsair Web Hub para ajustar DPI, macros o perfiles directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar software pesado.

Un ratón que va más allá del gaming

Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS La Razón La Razón

Aunque está claramente diseñado para el terreno competitivo, su precisión y rapidez también lo convierten en un aliado para quienes trabajan en entornos creativos o necesitan movimientos de ratón muy finos. La sensación de control absoluto, unida a su baja latencia y estabilidad inalámbrica, hace que tareas como la edición de vídeo o el diseño se beneficien de la misma tecnología que Corsair ha pensado para los e-sports. La construcción, pese a la ligereza, transmite durabilidad, y los materiales soportan bien el uso diario sin crujidos ni holguras.

Una conclusión tras varios días de pruebas

Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS La Razón La Razón

El nuevo Corsair SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS se lanza en Europa por 109,99 euros y es, sin duda, un ratón que no deja indiferente. Su ligereza casi irreal es su seña de identidad y, para muchos, su principal atractivo: permite movimientos veloces y precisos como pocos modelos en el mercado. Es cierto que esa falta de peso puede sorprender a quienes prefieren un ratón con algo de inercia, y que el clip del receptor USB exige pensar bien su ubicación, pero son matices menores frente a la sensación de libertad y rapidez que ofrece en cada partida. Corsair ha logrado un periférico que redefine el concepto de ratón ultraligero y que, tanto para jugadores competitivos como para profesionales que buscan un control milimétrico, se convierte desde su lanzamiento en una de las opciones más interesantes de la temporada.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.