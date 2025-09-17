Gran oferta de final de verano: el realme 14T 5G con 6000mAh de batería baja a menos de 150 euros

El segmento de la gama media cada vez está más competitivo, pero de vez en cuando aparece un modelo que sorprende por lo que ofrece frente al precio. Es el caso del realme 14T 5G, que en su versión global está disponible en AliExpress por solo 143,99€. Un precio muy ajustado si pensamos en todo lo que incluye: conectividad 5G, una enorme batería, pantalla de alta calidad y hasta resistencia al agua con certificación IP69, algo que normalmente solo se ve en móviles más caros.

Un gama media que no parece gama media

Realme 14T AliExpress AliExpress

El realme 14T destaca por reunir características que suelen pedirse en un móvil de uso intensivo y que no siempre aparecen en este rango de precio:

Pantalla AMOLED de 6,67” con resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz para fluidez en juegos y vídeos.

para fluidez en juegos y vídeos. Procesador MediaTek Dimensity 6300 5G, eficiente y capaz de mover Android 15 con soltura.

eficiente y capaz de mover Android 15 con soltura. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, espacio suficiente para apps, fotos y juegos sin preocuparte por la memoria.

espacio suficiente para apps, fotos y juegos sin preocuparte por la memoria. Cámara principal de 50 MP acompañada de un sensor de 2 MP, más una frontal de 16 MP para selfies y videollamadas.

acompañada de un sensor de 2 MP, más una frontal de 16 MP para selfies y videollamadas. Batería de gran capacidad con carga rápida de 45 W, pensada para durar sin sufrir por el enchufe.

con carga rápida de 45 W, pensada para durar sin sufrir por el enchufe. Resistencia al agua y polvo IP69, un detalle que refuerza su perfil robusto.

un detalle que refuerza su perfil robusto. Dual SIM + NFC, dos extras muy valorados en el día a día.

Lo interesante de este modelo es que ofrece un equilibrio muy redondo: suficiente potencia para redes sociales, juegos y multitarea, junto con una pantalla que luce por encima de otros móviles de este rango. Y la batería de más de 5000 mAh es clave para quienes no quieren cargar el móvil cada noche.

Al final, el realme 14T es la típica compra que aprovecha bien la relación calidad-precio: un móvil actual, con conectividad de última generación y un precio que lo coloca como uno de los mejores chollos de la temporada en gama media.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.