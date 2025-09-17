El mini PC barato con Windows 11 Pro que muchos usan para trabajar y no pasa de 100 euros

Tener un ordenador de sobremesa ya no significa llenar la mesa de cables ni gastar una fortuna. Los mini PC se han convertido en una solución cada vez más popular: ocupan muy poco espacio, son silenciosos y ofrecen potencia suficiente para la mayoría de tareas cotidianas. El GMKtec G3, equipado con Windows 11 Pro y procesador Intel N100, se puede conseguir en AliExpress por apenas 91,34€ con el código ESFS10, lo que lo convierte en uno de los chollos más interesantes de la temporada para quienes buscan rendimiento en formato compacto.

Un sobremesa que cabe en la palma de la mano

Este GMKtec G3 sorprende porque, a pesar de su tamaño reducido, viene con especificaciones muy completas para trabajar, estudiar o disfrutar de ocio en casa:

Procesador Intel Alder Lake N100 (12ª gen.) con 4 núcleos y hasta 3,4 GHz.

con 4 núcleos y hasta 3,4 GHz. Memoria RAM de 8 GB DDR4 (con opción de 16 GB en versiones superiores).

(con opción de 16 GB en versiones superiores). Almacenamiento SSD PCIe M.2 de 256 GB , ampliable hasta 2 TB.

, ampliable hasta 2 TB. Windows 11 Pro preinstalado, listo para usar desde el primer momento.

listo para usar desde el primer momento. Conectividad moderna: WiFi 6, Bluetooth 5.2 y puerto Ethernet de 2,5 Gbps.

WiFi 6, Bluetooth 5.2 y puerto Ethernet de 2,5 Gbps. Salida 4K dual a través de dos HDMI , ideal para trabajar con doble monitor.

, ideal para trabajar con doble monitor. Puertos suficientes: 4 USB 3.2, jack de 3,5 mm y opciones de expansión.

4 USB 3.2, jack de 3,5 mm y opciones de expansión. Certificación CE y materiales resistentes, con sistema de disipación silencioso.

Más allá de las especificaciones, su versatilidad es lo que lo hace tan atractivo: puedes montarlo detrás de un monitor con el soporte VESA incluido, usarlo como centro multimedia conectado a la tele, o como equipo de oficina que apenas consume energía ni ocupa espacio.

En comparación con otros PCs de sobremesa, este mini PC ofrece una experiencia muy fluida para tareas como navegar, ofimática, videollamadas, streaming o incluso edición ligera de fotos. Y con 8 GB de RAM y SSD rápido, responde mejor que muchos portátiles de entrada.

Por menos de 100€, el GMKtec G3 se convierte en una solución perfecta para quienes buscan un segundo ordenador en casa, un equipo para teletrabajo o un regalo útil para estudiantes. Un mini PC que demuestra que no hace falta gastar mucho para tener un sobremesa funcional, moderno y ordenado.

