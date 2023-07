Descubre el producto cosmético de Mercadona del que es fan hasta la Reina Letizia

Si hay algo que encanta y enamora del supermercado valenciano a todos por igual son sus productos cosméticos. Deliplus, la marca fetiche de Mercadona se ha colado en todas las casas de España y ya no podemos vivir sin algunos de sus productos más característicos, incluso la realeza no ha podido resistirse a ello, y se comenta que hasta la misma Reina Letizia utiliza uno de sus cosméticos más demandados, y cómo no, nos lo podremos llevar a casa por poco más de 3 euros. ¿Qué no sabes cuál es? Pues sigue leyendo porque seguro que esto te interesa.

Eyeliner resistente al agua

Por todos es sabido que la marca Deliplus ofrece productos de maquillaje de calidad a precios bajos, con lo que no es de extrañar que muchos de sus artículos se vuelvan virales y sean agotados en muchos de sus supermercados.

Este producto cosmético al que nos referimos en concreto es un eyeliner que se ha vuelto viral (aunque no es nuevo) porque hasta la mismísima Reina ha sido vista comprándolo en el supermercado, y es que por el precio que tiene podrás conseguir que tus ojos luzcan un acabado formidable. Si quieres un maquillaje perfecto este verano sin duda no puede faltar entre tus productos, ya que, al ser resistente al agua, podrás contar con él durante horas sin estropearse en tu rostro.

Eyeliner Waterproof Deliplus

El perfilador de ojos de Deliplus waterproof tiene dos tonos, marrón o negro, podrás aplicarlo fácilmente en tus ojos y conseguirás que estos luzcan como nuevos. Es ideal como eyeliner diario gracias a su resistencia.

Prueba ahora este eyeliner y podrás disfrutar este verano en la playa, la piscina, o en cualquier otro lugar, ya sea de día o de noche, porque insistimos en que la duración de este producto es óptima, y en especial para los largos días de la estación estival, en los que puedes empezar en la playa bañándote y acabar cenando en cualquier chiringuito.

Seguro que si no lo conocías has decidido que puede ser la compra del verano, ya que se encuentra en todos los supermercados de Mercadona en su departamento de Perfumería y Cosmética. Lucirás como una “reina”.