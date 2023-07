Doña Letizia se va de compras "low cost" antes de poner rumbo a Mallorca

Tal y como ha adelantado en exclusiva "Look", Doña Letizia fue ayer, 26 de julio, sobre las 13.30 horas al Mercadona de Aravaca, como una clienta más del conocido supermercado. La Reina de España decidió ir ella misma a comprarse un lápiz de ojos negros marca Deliplus, perteneciente a la sección de cosmética y perfumería del establecimiento, y con un coste inferior a 3 euros. El secreto de la mirada de la monarca reside en este maquillaje "low cost" y, parece ser, que es un imprescindible en su día a día, ya que fue lo único que compró.

Según han desvelado fuentes solventes al anterior medio citado, Doña Letizia lució un look casual para sus compras: una camiseta blanca de manga corta básica, unos pantalones chinos beiges rectos y sandalias planas básicas. Durante su estancia en el establecimiento, la Reina de España paseó por los pasillos del supermercado sin escolta y sin teléfono móvil. Pero aunque intentó pasar lo más desapercibida posible con unas grandes gafas de sol que no se quitó en ningún momento, es prácticamente imposible no reconocer a la monarca y todos los asistentes se sorprendieron mucho con su presencia en Mercadona. Nada más coger el producto de cosmética, Doña Letizia hizo la cola de caja y pagó en efectivo.

La Reina Letizia con vestido de Carolina Herrera. Gtres

Este fin de semana, la mujer de Don Felipe VI viajará hasta Palma de Mallorca junto a sus hijas, donde se reencontrará con el Rey de España, que se encuentra en la isla balear desde ayer por la tarde. Allí le espera Doña Sofía en Marivent, mientras que Don Juan Carlos está disfrutando de las regatas de Sanxenxo junto a su íntimo amigo Pedro Campos. La monarca está ultimando los preparativos para poner rumbo a Palma de Mallorca, donde el domingo 30 presidirá, como cada año, la clausura del certamen Atlántica Mallorca Film Fest, uno de sus actos favoritos de verano.