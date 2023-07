Disfruta del mejor café espresso gracias a Lidl

El supermercado alemán es un gran conocido entre los amantes de los productos de calidad a precios bajos. Tanto si se refiere a productos de limpieza, para el hogar, de electrónica o para la cocina, Lidl no tiene rival. Y con respecto a menaje de cocina, Lidl ha supuesto toda una revolución con todo tipo de aparatos que nos hacen la vida más fácil tanto para cocinar, como para limpiar, e incluso algunos gadgets que parecen sacados del futuro.

Por eso si es usted de los que prefieren invertir dinero en electrodomésticos que merezcan la pena y además es amante del café, seguro que este es uno de esos productos top que no puede dejar de tener. Si lo que no quiere es una cápsula vacía en su vida, seguro que la cafetera de Silvercrest de Lidl para poder disfrutar de un espresso no le fallará.

Cafetera espresso con sistema de portafiltro

Al que le gusta un buen café seguro que no puede dejar la oportunidad de adquirir una buena cafetera, y esta cafetera espresso que vende Lidl con sistema de portafiltro es una de ellas. Tiene una potencia de 1100W y cuenta con 2 filtros. Además, podrá preparar café para 1 o 2 tazas a la vez.

Cafetera Silvercrest Lidl

La cafetera de la marca Silvercrest tiene una potente bomba de 15 bares de presión para poder crear una crema perfecta y un aroma irresistible. La boquilla orientable de vapor de alta presión tiene una función 2 en 1, con salida de agua caliente y función de espumador de leche. La concentración del café espresso es una de sus cualidades más especiales, que junto a la línea de estilo que tiene esta cafetera a medio camino entre lo vintage y lo moderno, harán de esta cafetera un producto inigualable. Su función de apagado automático y su piloto luminoso de control son otras de las características de la cafetera.

Cuenta también con una bandeja de goteo extraíble con indicación de nivel de agua y rejilla desmontable para que sea más fácil su limpieza.

La cafetera incluye, además, una cuchara dosificadora 2 en 1 con prensador y una botella de un descalcificador especial de la marca Durgol. El depósito de agua es desmontable y tiene una capacidad de 1,5 L