Este anticongelante al 46% en Amazon me ha ahorrado dinero en el taller y cuesta menos de 10 euros

Siempre he sido de las que llevaban el coche al mecánico por cualquier mínima revisión. Pero con el tiempo, entendí que hay cosas básicas que podía hacer yo misma sin gastar de más, como revisar y rellenar el anticongelante. Con este líquido refrigerante Krafft CC-Energy Plus 50 % (G12+), no solo mantengo el motor en buen estado, sino que además ahorro tiempo y dinero, y ahora con su 46% de descuento, me ha salido por solo 9,17€.

Protección para el motor al mejor precio

líquido refrigerante Krafft amazon amazon

Este anticongelante de color violeta es orgánico y de larga duración, diseñado para proteger el motor de la corrosión, evitar el sobrecalentamiento en verano y prevenir la congelación en invierno. Al ser un G12+, es compatible con muchos vehículos modernos y garantiza una refrigeración eficiente, algo clave para el rendimiento del coche.

El formato de 5 litros da para varias recargas, por lo que es una compra que dura bastante tiempo. Además, su composición libre de silicatos ayuda a mantener el circuito de refrigeración limpio, evitando depósitos y obstrucciones.

Desde que empecé a hacer estos pequeños mantenimientos por mi cuenta, me siento mucho más segura con mi coche y evito visitas innecesarias al taller. Por solo 9,17€, este anticongelante en oferta es una compra inteligente que vale la pena aprovechar.

Comprar en Amazon por 9,17 euros

