Gafas inteligentes Lenovo por 15 euros: así evito multas en la moto y sigo escuchando música

Llevo varias unidades compradas de estas gafas inteligentes de Lenovo, y no es casualidad. Son ese tipo de gadget que sorprende por lo prácticas que son y por lo bien que funcionan. Tienen Bluetooth 5.0, micrófono integrado y control de volumen, y ahora están por solo 15,49 € con un 53 % de descuento. Por ese precio, es difícil encontrar algo más completo.

Lenovo C8: gafas con sonido HiFi que puedes llevar todo el día

Lenovo C8 AliExpress AliExpress

Estas gafas no solo protegen del sol, también funcionan como auriculares inalámbricos, permitiéndote escuchar música, contestar llamadas o seguir podcasts mientras caminas, montas en moto o haces deporte. El sonido no es para melómanos exigentes, pero para el día a día es más que suficiente. Lo mejor: no necesitas llevar auriculares ni taparte los oídos, ya que el sonido va por conducción cercana.

Son súper ligeras (solo 32 g), cómodas de llevar durante horas y vienen con su estuche, paño de limpieza y cable USB tipo C. La batería dura entre 4 y 7 horas, según el uso, y se cargan completamente en poco tiempo. Además, tienen botón de control, micrófono y soporte para asistentes de voz, por lo que puedes usarlas hasta con manos libres.

Las he regalado ya varias veces y siempre triunfan. Por solo 15,49 € al 53 % de descuento, son una compra más que recomendable si buscas comodidad, funcionalidad y un toque de tecnología sin complicaciones.

