Ikea se alía con la Inteligencia Artificial y trae el sofá del futuro

La inteligencia artificialnos invade. Si ustedes creían que eso era cosa de auténticos ases de la informática y que no iba con usted, sepa que ahora entra en nuestra casa y por la puerta grande. El gigante sueco Ikea se ha aliado con la IA (inteligencia artificial) y ha creado un sofá al que han llamado “Couch in an envelope”, que no es ni más ni menos que “sofá en un sobre”. Y es que precisamente es eso lo que han diseñado los expertos de Ikea, ayudados como hemos dicho por la IA, un sofá que se pliega, se introduce en un sobre y se transporta de un lado a otro con total facilidad.

Este sofá plegado solo pesa 10 kilos y se convierte en un paquete plano que se puede transportar fácilmente de un lado a otro.

Sin herramientas

Ikea que es el rey de los muebles y accesorios que te montas en casa tú mismo, y que para algunos se puede convertir en una auténtica tortura el ponerse a montar algo, sobre todo si es un mueble grande. Los responsables del diseño de este moderno sofá certifican que, para poder hacer uso de este mueble, tanto para plegarlo como para abrirlo no es necesario el uso de herramientas o tornillos, lo cual es un alivio, y nos da a entender que es muy fácil de montar y desmontar cuando nos parezca.

El sofá al plegarlo se convierte en una especie de sobre gigante, siendo un paquete plano y que solo pesa 10 kg. Así lo afirman en la página web SPACE10, que es un laboratorio de I+D que trabaja con Ikea.

Tal y como añaden los expertos de este laboratorio el sofá es sinónimo de comodidad. Es el centro de nuestros salones o salas de estar, donde nos relajamos, vemos la televisión, leemos, dormimos la siesta y nos relajamos. Ha llegado el momento de olvidarnos del diseño establecido de antemano de un sofá como algo pesado, voluminoso, difícil de transportar y darle la bienvenida a un concepto liviano, adaptable y cómodo.

Distintas posiciones del sofá creado con IA Space10

Además, este nuevo diseño de sofá es totalmente reciclable, cosa que importa y mucho a la cadena sueca, ya que muchos sofás viejos o que ya no queremos, terminan en vertederos con efectos negativos para el medio ambiente. Este sofá conceptual tiene una estructura de aluminio, un metal reciclado y que además se puede reciclar. Los tejidos son a base de celulosa según advierten en la propia web y además biodegradables.

Por otro lado el sofá es modulable, lo que quiere decir que permite tener distintas configuraciones de sofá según lo que más nos convenga, con unos módulos a los lados que se pueden poner de varias maneras según queramos un sofá de dos, de tres o de cuatro plazas. Ahora ya no puede decir que como en su sofá no se está en ningún lado, ya que lo puede llevar a cuestas allá donde vaya.