En dos años una IA te hará millonario, según el cofundador de DeepMind

El test de Turing es uno de los desarrollos que más importancia ha tenido en los últimos años. Su objetivo es evaluar si un humano puede distinguir entre una inteligencia artificial y otro humano mediante un diálogo. Hasta hace muy poco este era el estándar al que se sometían los diferentes programas de inteligencia artificial para evaluar sus capacidades pero ahora podría llegar otro nuevo tipo de test al que podríamos bautizar Test de Turing-Suleyman, por Alan Turing y Mustafá Suleyman, uno de los desarrolladores de DeepMind quien propone una nueva medida para evaluar este tipo de inteligencia: la riqueza.

Para Suleyman no está claro si la prueba de Turing sigue siendo una medida significativa para evaluar estos sistemas y sugiere un nuevo concepto: los chatbots de IA tienen que convertir 100.000 dólares en 1 millón de dólares. "No solo nos importa lo que una máquina puede decir, también nos importa lo que puede hacer", señala Sy¡uleyman en su nuevo libro "The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century's Greatest Dilemma". El cofundador del laboratorio de investigación de IA de Google, DeepMind, cree que los chatbots de IA como ChatGPT deberían probarse en esta capacidad, una "prueba de Turing moderna" que mide la inteligencia humana. En el libro, Suleyman descartó la prueba tradicional de Turing porque "no está claro si se trata de un hito significativo o no. No nos dice nada sobre lo que el sistema puede hacer o entender, nada sobre si ha establecido monólogos internos complejos o si puede planificar sobre horizontes temporales abstractos, lo cual es clave para la inteligencia humana”.

En lugar de comparar la inteligencia de la IA con la de los humanos, Suleyman propone asignar a un bot objetivos y tareas a corto plazo que pueda completar con poca intervención humana en un proceso conocido como "inteligencia con capacidad artificial" o ACI. Para lograr esto señala que los bots de IA deben pasar una nueva prueba de Turing en la que reciben una inversión inicial de 100.000 y tienen que convertirla en 1 millón. Como parte de la prueba, el bot debe investigar una idea comercial de comercio electrónico, desarrollar un plan para el producto, encontrar un fabricante y luego vender el artículo. De acuerdo con este experto esto se conseguirá en los próximos dos años.

Para Suleyman la revolución de las IA, en el sentido del impacto en la sociedad, ya está llegando y cambiará por completo nuestra vida: "Esto es solo el comienzo de una revolución - concluye este experto -. Todos vamos a tener una IA: empresas, marcas, organizaciones. Las IA van a representar sus valores tratando de venderte cosas, persuadirte de cosas y ser muy útil para ti en ciertas maneras.Creo que todo el mundo va a querer tener su propia inteligencia personal, que esté de su lado, alineada con sus intereses, que pueda abogar en su nombre y negociar, encontrar grandes ofertas y la mayor parte del tiempo nuestra IA estará hablando con otras IA para encontrar la mejor manera posible de resolver los problemas que nos preocupan".