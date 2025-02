Las 7 mejores cámaras de vigilancia para interior

Si estás pensando en comprar una o varias cámaras de vigilancia para tu vivienda o negocio, entonces aquí tienes algunos modelos recomendados.

eufy Security 2K

eufy Security 2K amazon amazon

La eufyCam 2K es una cámara de seguridad capaz de realizar grabación de vídeo a una buena lente gran angular 2K. Además, este tipo de cámaras de vigilancia para interior que funcionan con WiFi son ideales para controlar a nuestra mascota, bebé o ancianos.

Dispone de funciones avanzadas como detector de movimiento, visión nocturna y proporciona almacenamiento tanto en cloud como en tarjetas SD (máx. 128 GB). Dispones de un cable de metro y medio con el que siempre tendrás conectada tu cámara.

En cuanto a compatibilidad, funciona en Android, iPhone, Alexa echo show y Google home.

TP Link

TP-Link amazon amazon

Otra cámara de vigilancia para interior asequible y que puede ser una buena alternativa a las anteriores. Con una visión panorámica de 360º e inclinación de 114º en vertical para no perder detalle.

La cámara viene equipada con visión nocturna con 9 metros de alcance, detección de movimiento, y también con micrófono para captar audio bidireccional. Y, por supuesto, se trata de una cámara IP, ya que tiene conectividad WiFi para ver lo que pasa de forma remota.

Puedes insertar una tarjeta microSD con hasta 128GB para mantener protegida tu casa en todo momento. Además, es muy fácil de instalar e incluye todo lo necesario para montarla en la pared si así lo quieres.

Blink Mini

blink mini amazon amazon

Siguiendo con las mejores cámaras de vigilancia para interior, esta Blink Mini de tamaño súper reducido es especial para esconderla en cualquier lugar y que pase desapercibida. Para empezar a utilizarla es realmente sencillo: tan solo tienes que enchufar la cámara, conectarla a la red WiFi y añadirla a la app Blink Home Monitor. Tiene la ventaja de que es de Amazon y el precio al que la ofrecen es muy competitivo. Además la red Blink la gestiona también Amazon, lo que da un plus de seguridad si vas a usar sus servicios.

Al igual que las anteriores, tiene detección de movimiento con aviso a tu móvil por notificación, visión nocturna y sistema de comunicación bidireccional por si tienes que decirle algo a tu mascota o a tu bebé en algún momento.

Úsala con Alexa, y ten siempre tu hogar protegido gracias a esta cámara de seguridad.

EZVIZ

EZVIZ] amazon amazon

En este caso tenemos un ángulo de grabación mayor con 360º y detección automática del movimiento. Dispone de sistema de audio bidireccional para que se escuche nuestra voz de manera nítida. También funciona con cable, por lo que no tendrás que preocuparte de que se agote la batería.

Cuenta con una resolución Full HD 1080p y su sistema de visión nocturna con 10m de alcance es ideal para mantener seguro el hogar cuando nos vayamos de cena con amigos. Es compatible con una tarjeta Micro SD (hasta 256 GB) y con asistentes de voz como Google Home o IFTT además de Android.

Yi Cámara de Vigilancia

Yi Cámara de Vigilancia amazon amazon

Además de los modelos anteriores, también es posible comprar esta cámara espía que se puede ocultar y camuflar fácilmente debido a su minúsculo tamaño. Graba vídeos en 1080p a 20 FPS e incluye lentes de gran ángulo de 110º con zoom digital 4x.

Su sistema está compuesto por 8 ledes infrarrojos invisibles en la oscuridad para una visión nocturna no invasiva e incluye un sistema de seguridad de software a través de contraseña para poder ver la emisión en directo.

Gracias a la delimitación de la zona de la actividad, podrás recibir notificaciones solo cuando la cámara detecte una actividad en el interior de la zona delimitada. Tienes la posibilidad de almacenar las grabaciones en tarjeta microSD o en la nube.

Xiaomi Smart Camera C200

Xiaomi smart pc componentes Pc componentes

La Xiaomi Smart Camera C200 es una cámara de vigilancia IP WiFi con resolución 1080p Full HD y un sistema de rotación 360º, que ofrece una cobertura completa sin puntos ciegos. Incorpora visión nocturna por infrarrojos, detección de movimiento con alertas en tiempo real y audio bidireccional, permitiendo comunicación remota a través de la app Mi Home. Compatible con almacenamiento en microSD y en la nube, es una opción ideal para la seguridad del hogar.

Wansview

cámara Wansview amazon amazon

Otra de las mejores cámaras de vigilancia para interior mejor valoradas por los usuarios debido a su relación calidad-precio es este modelo Wansview. Con conectividad WiFi y capacidad para captar todo lo que ocurre en una habitación gracias a su ángulo de 360 grados con seguimiento automático de movimiento.

Además dispone de micrófono para captar audio bidireccional, visión nocturna, y se puede instalar fácilmente sobre cualquier superficie. Puedes guardar el contenido por seguridad en una tarjeta micro SD o en la nube y es compatible con asistentes de voz como Alexa.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.

Guía de compra de cámaras de vigilancia para interior

Las cámaras de vigilancia son dispositivos que son capaces de grabar todo lo que ocurre en una zona, ya sea el portal de una vivienda o negocio, o el interior de alguna habitación. Por eso, suelen ser muy útiles cuando se quieres agregar una seguridad extra o quieres ver lo que sucede en cada momento en un lugar.

Veamos cuáles son los diferentes tipos de cámaras de vigilancia para entender si necesitamos uno de estos modelos para interior o quizás algún modelo superior.

Tipos de cámaras de vigilancia

Tipos de cámaras de vigilancia google google

Existen cámaras de vigilancia que son de atrezo, es decir, simplemente es una carcasa que imita a una cámara de vigilancia de verdad, pero que no tiene ningún tipo de sistema para grabar. Este tipo de cámaras pueden servir como persuasión, ya que los demás no saben si está grabando realmente o no.

En cambio, las cámaras de vigilancia que nos interesan aquí son otros tipos que sí que tienen funciones de grabación real. Dentro de ellas puede haber diversos tipos:

Cámaras de vigilancia para interior o exterior:

Las hay para instalar en el exterior o en el interior de la vivienda. Las de exterior están protegidas contra inclemencias del tiempo, con protecciones como la IP68, etc. De esa forma, pueden estar fuera con lluvia, sol, etc., sin que dejen de funcionar.

Las cámaras de vigilancia para interior en algunos casos carecen de soporte de sujeción a la pared, y en vez de eso se pueden colocar sobre una superficie como una mesa, etc.

Motorizadas:

Suelen tener un sistema de ejes para que puedan girar o moverse hacia donde se necesita. Eso te permitirá tener una mejor noción de lo que está ocurriendo en toda la zona, ya que podrás girarla todo un sector barriendo con el ángulo de giro que admiten.

Cámaras de vigilancia PTZ:

Son similares a las anteriores, pero también permiten otro tipo de movimientos con otro eje adicional, como puede ser mover el sensor para arriba o para abajo. Además, algunas tienen zoom, por lo que te darán mucho más juego.

Espía:

A diferencia de las anteriores o de las cámaras falsas, en éste caso se pretende todo lo contrario, y es que la cámara de vigilancia pase desapercibida y no se vea. De esa forma, podrás hacer las grabaciones sin que nadie se percate de ello, por lo que podrás pillar in fraganti a algunos.

Algunas se pueden instalar en objetos o están camufladas, para que no se puedan detectar fácilmente (aunque hay dispositivos para localizarlas).

Cámara IP:

Se denomina cámara IP a aquella que se conecta a la red, ya sea por conectividad inalámbrica (WiFi) o por cableado. Con eso, se puede estar trasmitiendo la señal a donde sea. Por ejemplo, podrías ver lo que pasa en la pantalla de tu móvil aunque estés fuera de casa.

Tipos de Sistemas de Grabación

En cuanto a los sistemas de grabación, también podemos tener:

CCTV:

Son sistemas de circuito cerrado, sin multidifusión, donde el sistema de seguridad (compuesto por una o varias cámaras de vigilancia) dispone de un monitor por donde ver lo que ocurre.

El monitor puede ser una TV, móvil, ordenador, etc. Y el medio de transmisión puede ser cableado, o cámaras IP por red, etc.

DVR:

Son sistemas con una instalación fácil y que permiten grabar vídeo digital mediante cámaras IP. Así se podrá almacenar el vídeo grabado como registro en formatos como MPEG, MP4, etc.

Para eso, se necesita siempre un equipo que graba y almacena en un disco duro. No obstante, en la actualidad existen cámaras de vigilancia que tienen el sistema DVR integrado, por lo que pueden almacenarlo en su memoria interior, en tarjetas de memoria SD, discos duros externos, e incluso en la nube si son IP.

Cómo elegir el tipo de cámaras de vigilancia adecuado

como elegir cámaras google google

Para elegir los modelos de cámaras de vigilancia apropiados para cada caso, es importante analizar ciertos aspectos:

Zona:

Hay que estudiar muy bien el entorno donde se va a instalar. No es lo mismo una cámara para el exterior que para el interior, como ya has visto en el apartado anterior. Tampoco es igual una cámara que vayas a instalar en una zona pequeña, o en zonas más grandes, ya que en éste último caso te puede interesar que sea motorizada para cubrir toda la zona y no dejar zonas muertas.

Sensor:

No suele ser lo más importante, pero dependerá de si quieres hacer grabaciones más nítidas y con mejor calidad, o si simplemente quieres ver lo que sucede en una zona sin importar los detalles. En caso de que quieras calidad, busca cámaras con sensores de más MP.

Sonido:

Muchas cámaras de vigilancia solo graban vídeo. Por tanto, no podrás escuchar lo que ocurre. En cambio, otras sí integran micrófonos para poder captar sonido. Piensa si necesitas esa función o no.

Discreción:

En caso afirmativo, cualquier cámara de vigilancia convencional es apropiada. En caso negativo, deberás elegir alguna discreta, es decir, una espía.

Con batería o cable:

Las que tienen batería aportan comodidad al poderlas instalar donde sea, sin necesidad de cableado. Ni que decir tiene que, mientras mayor sea la autonomía, mucho mejor. Pero, aunque la autonomía sea buena, es limitada y cuando se agota la batería dejarán de funcionar. En cambio, si tienes una toma de corriente cercana a donde vas a instalar la cámara, es mejor que sean cableadas, así te olvidarás de la batería.

Otras funciones