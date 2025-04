Las mejores ofertas de Amazon hoy, 17 de abril: tecnología útil, belleza y básicos con hasta un 82% de descuento

Si me lees desde hace tiempo, sabes que no recomiendo cualquier cosa. Me fijo mucho en que un producto sea útil, funcione de verdad y tenga un precio justo. Y cuando está rebajado, mejor aún. Los de hoy no solo tienen descuento: son de esos que no fallan, que te arreglan el día o que, simplemente, funcionan tan bien que te alegras cada vez que los usas.

Aquí van mis imprescindibles de hoy:

SanDisk Pendrive 64 GB USB 3.0

SanDisk Pendrive 64 GB amazon amazon

Siempre llevo uno en el bolso o en el cajón del escritorio. Este de SanDisk tiene 64 GB y USB 3.0, o sea: rápido, fiable y con espacio más que de sobra para todo tipo de archivos. Además, viene con software de protección por contraseña, por si llevas documentos sensibles.

Si trabajas con fotos, documentos o quieres tener tus archivos seguros para un viaje, por menos de 6€ no se le puede pedir más.

D alba First Spray Serum

D alba First Spray Serum amazon amazon

Este serum coreano en bruma tiene trufa blanca italiana (sí, suena gourmet, pero lo es), y la sensación que deja es de piel hidratada, jugosa y luminosa al instante. Es una especie de bruma + tratamiento todo en uno, que refresca, hidrata y deja la piel con efecto “buena cara”. Lo uso tras la limpieza o antes del maquillaje, y también en vuelos o días largos de trabajo. Es ese toque de mimo que agradeces y que sí marca la diferencia. Ahora mismo cuesta 17,45€, con un 38% de descuento. Piel jugosa sin esfuerzo, en formato bruma.

Trust Primo Lector DNI electrónico

Trust Primo Lector DNI electrónico amazon amazon

Firmar documentos online, acceder a Hacienda, a la Seguridad Social, renovar el DNI… Todo eso que te da pereza, pero que haces en 3 minutos si tienes un lector como este. Funciona bien desde el primer minuto, es compatible con Mac y Windows, y el cable tiene buena longitud. Nunca pensé que recomendaría un lector de DNI, pero este me ha ahorrado visitas, disgustos y colas. Imprescindible. Está por 10,99€, con un 27% de descuento. No parece glamuroso, pero es súper útil.

Maletín de herramientas Mannesmann (130 piezas)

Maletín de herramientas Mannesmann amazon amazon

Lo tengo desde hace años y te juro que cada vez que hay que colgar algo o arreglar una silla, recurro a él. Tiene de todo, es compacto y muy fácil de guardar. Y aunque no seas manitas, te saca de apuros.

Hoy cuesta 21,99€, rebajado un 27%. Más que amortizado desde el primer uso.

Tile Mate localizador

Tile Mate localizador amazon amazon

Este pequeño cuadradito se engancha al llavero, a la mochila o a lo que tú quieras, y con la app puedes hacerlo sonar, localizarlo o ver la última vez que lo tuviste cerca. Si eres de las que pierde cosas cada dos por tres, esto es oro.

Y si lo regalas, te lo agradecerán siempre. Por 12,50€, es un gadget que parece pequeño… hasta que te salva el día.

Comprar en Amazon por 12,50 euros

Chanclas Puma Popcat 20

Chanclas Puma Popcat 20 amazon amazon

Yo tengo estas chanclas en la puerta de casa. Las uso para la playa, para ir a por el pan o simplemente para estar cómoda. Son ligeras pero aguantan, no resbalan y el diseño es básico pero muy bonito, con el logo justo. No hacen ruido al andar ni se deforman con el uso.

Por menos de 15€, es de esas compras que rentan hasta el último céntimo.

Comprar en Amazon por 14,95 euros

Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido

Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido amazon amazon

Tienen bluetooth 5.4, hasta 40 horas de batería, pantalla LED, carga rápida y cancelación de ruido. Y lo mejor es que no se caen, incluso haciendo deporte, y el sonido tiene potencia y claridad, incluso en llamadas.

Los tengo como segunda opción cuando no uso los grandes. Y por 23,99€ con este descuentazo del 82%, me parecen un auténtico hallazgo.

Comprar en Amazon por 23,99 euros

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.