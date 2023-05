Mercadona te ayuda a escoger el mejor regalo para el Día de la Madre

Sí, lo sabes, llegas tarde para escoger el regalo para el Día de la Madre, o es que realmente ¿no lo has decidido aún? Pues no te preocupes porque aún puedes llegar a tiempo y escoger alguno de los productos que tienen a la venta en la sección de Perfumería y Cosmética de Mercadona. ¿Qué tu madre no es de las que necesita tratamientos, fragancias o maquillajes? No pasa nada puesto que el supermercado valenciano oferta los fantásticos bombones que nunca fallan y menos en días especiales como este.

Lotes de Perfumería

Los lotes que tiene a la venta Mercadona en sus supermercados físicos y cómo no también online constan de las mejore fragancias y tratamientos corporales. Sensaciones y experiencias únicas con las que puedes obsequiar a esa persona tan especial en tu vida.

Lotes de fragancias con regalo Mercadona

El lote The Rose es uno de los escogidos. Consta de una fragancia de 75 ml que se acompaña con un bolso de tejido trenzado y con un asa bandolera.

Si este lote con el bolso de regalo no le convence, puede escoger el Lote Dreams Her Verissime en el que además de contar con la fragancia de 100 ml, completa el conjunto un abanico de regalo.

Bombones para la más dulce

Pero si tu madre prefiere un regalo más dulce, entonces lo tienes claro, exprésale cuanto la quieres con una de las cajas de bombones, deliciosas y bien surtidas.

Mercadona dispone de dos cajas de bombones muy variadas, para que puedas elegir la que más vaya con los gustos de la reina de la casa. Repletas de sabores de siempre y combinaciones exóticas. Opciones atrevidas junto a preparaciones más clásicas, en perfecto equilibrio para garantizar toda una experiencia en cada bocado.

Surtido Bombones Mercadona

Los bombones son el regalo perfecto para disfrutar de un capricho dulce en este día tan especial. Puedes escoger entre La Boutique del Praliné, un surtido de 20 bombones de chocolate donde puedes encontrar bombones como el Carré, el Boule Blanche o el Coupelle Noire o los bombones Mondose, un surtido de 25 bombones de chocolate belga Mondose con bombones como el de tiramisú, pistacho, brownie o caramelo.

Está claro que elijas lo que elijas, va a ser un detalle perfecto.