Se aproxima una ola de calor y este aire acondicionado portátil barato te salvará el verano por menos de 200 euros

El verano ya está aquí y, como siempre, los primeros días de calor se hacen notar en casa. Por la noche cuesta dormir y durante el día buscamos desesperadamente un poco de sombra o el alivio de una ráfaga de aire fresco, aunque sea de un ventilador. Pero si quieres ir un paso más allá y disfrutar de un verdadero frescor dentro de casa, un aire acondicionado portátil puede ser una de las mejores inversiones. En ese sentido, el Cecotec ForceClima 9100 Soundless es una gran opción por el precio que tiene ahora.

El Cecotec ForceClima 9100 Soundless es un aire acondicionado portátil perfecto para quienes buscan una solución eficaz y económica para refrescar su hogar sin obras ni complicaciones. Su diseño compacto nos permite colocarlo en cualquier rincón sin que estorbe, y gracias a sus asas laterales y ruedas giratorias, moverlo de una habitación a otra es muy sencillo.

Uno de sus puntos fuertes es que alcanza una capacidad de refrigeración de 9.000 BTU (equivalente a 12.000 frigorías por hora), lo que se traduce en un enfriamiento casi instantáneo en habitaciones de hasta 25 m². En resumidas cuentas, es una gran opción para usar desde en un dormitorio hasta en un salón. El frescor está garantizado.

Además, no solo sirve para combatir el calor. También cuenta con funciones de ventilación y deshumidificación, esta última con una capacidad de hasta 20 litros diarios, por lo que es ideal para usarlo durante los meses más húmedos y fríos del año. Pero eso no es todo. Con el fin de mejorar más su versatilidad, incluye un modo noche que se encarga de reducir un poco el nivel de ruido, aunque, siendo honestos, no es de los modelos más silenciosos del mercado. Sea como sea, ofrece una buena relación calidad-precio.

A todo lo anterior debemos añadirle que nos da la posibilidad de cambiar entre dos velocidades, establecer un temporizador de hasta 24 horas y ver toda la información desde una pantalla LED que está situada en la parte superior, donde también tenemos un panel de control táctil. Igualmente, para que no nos tengamos que mover del sofá o de la cama, incluye un mando a distancia. Sin olvidarnos de que en la caja viene un kit para ventanas muy práctico.

