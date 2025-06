Baja de precio la cafetera que acepta todo tipo de café y además queda bien en cualquier rincón

¿Alguna vez te has sorprendido comprando cápsulas que no son de tu cafetera? O, has ido a hacerte un café, ¿y has comprobado tristemente que no te quedaban cápsulas? No te preocupes, a todos nos ha pasado. Con las prisas la mitad de las veces no sabemos dónde tenemos la cabeza, y es fácil despistarse con este tipo de cosas. Por suerte, como los fabricantes lo saben, también existen propuestas como esta, una cafetera compatible con (casi) todo.

Me refiero a la CREATE Potts, una cafetera que probablemente no conoces y que es increíblemente versátil. Se trata de una máquina multicápsula que funciona con cápsulas de Nespresso, Dolce Gusto y las que son compatibles con estas, y también con café molido. Así, tengas lo que tengas en casa, podrás preparar un buen café en cuestión de segundos.

Tras buscar este modelo en la web de CREATE, he podido confirmar que tiene un precio oficial de 79,95 euros. Ahora mismo, está rebajada en AliExpress, donde la vende la tienda oficial directamente, y se queda en menos de 54 euros. Está disponible en varios colores para que puedas escoger el que mejor encaje con tu estilo, y tiene envío y devolución gratis para que puedas hacer tu compra con la mayor tranquilidad. Y, por si quieres echar un vistazo a otras tiendas, te diré que en Amazon mantiene su precio oficial.

CREATE Potts: variedad, facilidad y buen diseño

Te diré que yo tengo otra cafetera de esta marca en casa, concretamente la CREATE Thera Retro Pro, y no me importa decir que me decanté por ella porque me encanta su diseño. Es verdad que esta vez CREATE ha optado por algo más sobrio y moderno, porque también busca hacer un modelo más compacto y sin florituras, pero el hecho de que esté disponible en tantos colores es lo que te permitirá buscar tu toque personal. Mide solo 11 de ancho, así que la podrás acomodar en tu encimera sin problema, e incluso en la oficina. Tiene unos pies antideslizantes, una bandeja de goteo ajustable y un depósito de agua de 600 ml que es extraíble para que lo puedas llenar y vaciar cómodamente.

El hecho de que sea una cafetera compatible con tantos tipos de café es lo que la hace diferente. Y es así porque viene con tres portafiltros intercambiables entre los que tendrás que decidir cuál usar en función de su has comprado cápsulas Nespresso, cápsulas Dolce Gusto, cápsulas compatibles de marca blanca o incluso café molido. Esto significa que podrás utilizar el tipo de café que más te apetezca, o simplemente el que tengas a mano en casa. Y si un día se te acaban las cápsulas, sabes que puedes tirar de café molido.

La CREATE Potts funciona con una bomba de presión de 19 bares, la misma que podemos encontrar en modelos mucho más aparatosos. Gracias a esto, el café saldrá con cuerpo, con una buena crema y con un sabor intenso. Y no te preocupes porque el funcionamiento es muy simple. Solo tendrás que elegir el portafiltros que necesites, colocar el café que quieras preparar y elegir, a través de sus botones físicos, si quieres un café corto o más largo. No tendrás que configurar nada, no necesitas una app ni menús complejos. Solo elegir cápsula o café molido, pulsar el botón y esperar a que salga tu café.

Tanto el depósito de agua como la bandeja de goteo y el porta cápsulas son extraíbles y los podrás lavar bajo el agua para dejarlos como nuevos tras cada uso. No tendrás que preocuparte por enjuagues, por leche que acaba dejando restos donde no debe, piezas raras ni mantenimientos complejos. Esta máquina busca facilidad, y está claro que con ella la vamos a encontrar.

Evidentemente, la CREATE Potts no busca ser una cafetera superautomática. Solo quiere ser una solución práctica para el día a día y, desde luego, lo consigue. Es bonita, compacta, versátil y lo suficientemente potente como para preparar un buen café en cualquier formato. Así que si eres de los que cambian de café, compartes en casa o simplemente quieres una máquina que funcione sin ocupar media cocina, esta opción te da mucho más de lo que cabría esperar por su precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.