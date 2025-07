La consola híbrida más vendida sube el nivel y baja su precio

Hay dispositivos que no necesitan presentación, solo una oportunidad. Y, en cuanto los pruebas, te das cuenta de que no estaban sobrevalorados, sino que eran exactamente lo que prometían. Este es uno de ellos, porque no es solo una consola, es una forma distinta de jugar, de desconectar y de conectar con otros.

Y, ahora, esa experiencia es más nítida y más inmersiva que nunca. Porque la Nintendo Switch OLED ha sido capaz de mejorar la forma de jugar y de vivir cada juego, pero sin perder una pizca de su esencia. Si te hablo de ella hoy es porque la puedes comprar rebajada en AliExpress, donde está disponible por 224,99 euros. Se trata de un muy buen chollo si tenemos en cuenta que este modelo tiene un precio oficial de 349,99 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Nintendo.

Si todavía eres algo reacio a comprar el AliExpress, me gustaría darte tranquilidad en este aspecto. Primero, porque nunca publicaría algo que yo misma no me atreviese a comprar, por eso solo te hablo de vendedores con buena reputación y que sé que no presentarán ningún problema. Segundo, porque esta consola se envía desde Francia, así que olvídate de temas de aduanas y envíos tardíos. Y, tercero, porque AliExpress también tiene garantía y tu dinero estará a salvo hasta que confirmes que has recibido tu pedido y que está en perfectas condiciones.

Con la Nintendo Switch OLED juegas donde quieras y como quieras

El principal cambio que presenta esta versión con respecto al modelo original está en su pantalla OLED que ha crecido hasta las 7 pulgadas. Y te aseguro que este no es un cambio meramente estético, sino que es un cambio en la experiencia. En este panel los colores se ven mucho más vivos, los negros son más profundos y el contraste ha mejorado. Te dará la sensación de que tus títulos favoritos han recibido una actualización visual cuando la verdadera diferencia es que ahora los verás mejor. Además, los marcos son más finos y el brillo se gestiona mejor, tanto en interiores como en exteriores. Esto es especialmente relevante en el modo portátil, que ganará muchísimo.

La Switch OLED sigue siendo la consola híbrida por excelencia. Esto significa que puedes jugar en modo portátil, apoyarla en el soporte mejorado para jugar en modo sobremesa o conectarla al televisor para jugar como una consola de salón. El paso de un modo a otro es instantáneo y sin interrupciones, sin pantallas de carga ni pérdidas de rendimiento. Esta versatilidad total es el punto más fuerte de la Switch.

Aunque el gran cambio está en el panel, hay otras mejoras que no son tan fáciles de ver pero tampoco pasan desapercibidas. Por un lado, ha mejorado el sonido y ahora los altavoces ofrecer más claridad, volumen y espacialidad. También incluye un dock con puerto LAN para que puedas jugar en línea con mayor estabilidad, sin depender del WiFi. Viene con 32 GB de almacenamiento ampliables hasta 2 TB a través de microSD, y el soporte trasero es más ancho y firme para ganar en estabilidad.

Ya sabes que el catálogo no deja de crecer y podrás seguir jugando a juegos tan populares como Legend of Zelda o Super Mario Odyssey. En este sentido, es una consola para toda la familia, porque tiene juegos para diferentes edades y un multijugador local muy divertido. Esta es una gran oportunidad para hacerse con ella, y disfrutar de los días de verano que no sean de playa o de piscina.

