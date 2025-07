Este Galaxy lo tiene todo (incluido un gran descuento): S Pen, Snapdragon 8 Elite, 200 megapíxeles y 1 TB de almacenamiento

Hay móviles que quieren ser rápidos, tener un diseño espectacular o la mejor cámara del mercado. Pero también hay móviles que quieren serlo todo: ofrecer un rendimiento sin límites, una pantalla impecable, cámaras que parecen compactas... Una experiencia fuera de serie. Eso es exactamente lo que representa el buque insignia de Samsung: el Galaxy S25 Ultra.

Probablemente no sea la primera vez que escuches su nombre, porque este móvil ofrece la mejor experiencia de Android. Pero quizá lo que no sepas es que ahora lo puedes comprar rebajado en la web de Samsung. Hablo de la versión más potente de este móvil que, aunque tiene un precio oficial de 1819 euros, está rebajada a 1546 euros. Son más de 270 euros de descuento, y eso se nota. Además tienes la posibilidad de financiarlo si quieres repartir el gasto en varios meses. Y, por supuesto, te lo llevarás a casa con envío y devolución gratis, que siempre está bien tenerlo presente.

El Samsung Galaxy S25 Ultra ofrece la mejor experiencia de Android

Desde luego, no es este un móvil que pretenda pasar desapercibido, más bien todo lo contrario. De ahí que sea un móvil grande con una buena pantalla, para que tengas espacio más que suficiente en el que poder sacarle el máximo partido. De hecho, incluye el S Pen para que interactúes con soltura en su pantalla, añadiendo funciones de productividad sin que tengas que comprar ningún accesorio extra. Y su certificación IP68 lo hace resistente al agua y al polvo, lo que siempre sume tranquilidad en el día a día.

Esa enorme pantalla de la que hablamos es un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas. Nosotros analizamos este móvil y te puedo asegurar que es de las mejores pantallas que hemos visto, y no han sido pocas. Ofrece una resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa capaz de alcanzar los 120 Hz, además de un brillo máximo de 2600 nits. No puedo decir otra cosa: la visualización es perfecta en este móvil y en cualquier situación. Además es una pantalla rápida y fluida en la que todo responderá al instante.

Si valoras la cámara a la hora de elegir móvil, el Samsung Galaxy S25 Ultra te va a encantar. Integra inteligencia artificial para mejorar los resultados y apuesta por una configuración cuádruple que está formada por un sensor principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con un zoom óptico 5x, otro teleobjetivo de 10 megapíxeles y un ultra gran angular para tus fotos grupales. Como te decía, todo este sistema se apoya en Galaxy AI para ayudarte a conseguir los mejores resultados posibles.

Para mover esta cámara y esta pantalla, se necesita un procesador a la altura. Por eso este S25 Ultra monta un Snapdragon 8 Elite que, además, ha sido optimizado para Samsung. De momento, es el chip más potente del mercado, mejora la potencia, la eficiencia y el rendimiento en general. Y, como te avanzaba antes, esta es la versión más potente, de ahí que venga con 12 GB de RAM para manejar la multitarea sin problema, y con 1 TB de almacenamiento interno, que se dice pronto. Espacio, velocidad y capacidad para moverlo todo sin esfuerzo.

La batería de este Galaxy tiene 5000 mAh de capacidad, que deberían ser suficientes para superar la jornada de uso. Con todo esto, es un móvil para quienes exigen lo máximo y no buscan un móvil que sea especialista en una única cosa, sino un móvil que pueda con todo y en cualquier circunstancia. Como te decía, se trata del mejor Android del mercado y no me parece nada fácil poder comprarlo rebajado en la web de Samsung, con toda la tranquilidad y seguridad que eso supone.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.