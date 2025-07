Un castellanomanchego enumera los insultos más puros de Castilla-La Mancha: "No se dice eres un idiota"

Los insultos españoles pueden ser lo más curiosos y lo más rebuscados posibles. De hecho, pueden ser hasta inventados, por lo que todos y cada uno de ellos suelen variar en toda España y en cada Comunidad Autónoma. Esto es la principal muestra de la diversidad lingüística y cultural que hay en todo nuestro país, aunque sea para faltarle al respeto a una persona contan solo una palabra.

Por supuesto, no se habla el mismo lenguaje en todas partes, un pretexto ideal para esta modificación. Comunidades como Cataluña, Galicia, el País Vasco o Baleares han desarrollado su propias formas de insultar e, incluso, varias no tienen traducción directa al castellano. Esto también es muy empleado por aquellos que saben que la persona que tienen enfrente no puede responderles porque no ha entendido lo que se le ha dicho.

El matiz de la entonación en los insultos

Lo cierto es que, aparte de estas diferencias de lenguajes cooficiales y dialectos, también entra en juego la intencionalidad del insulto y de la entonación que se le vaya a dar. Por ejemplo, un caso muy representativo en este sentido es Castilla-La Mancha, una comunidad en la que por supuesto se habla en castellano pero que tiene unas peculiaridades algo marcadas.

Las palabras no cambian, sino que se modifican la entonación y el contexto, lo que para muchos es el acento. Lo mismo ocurre con los insultos, a los cuales se les puede dar un doble sentido. Por ejemplo, si se dice 'cacho perro' a alguien puede ser considerado algo muy agresivo o algo más bien amistoso por el mero hecho de la forma de pronunciar la palabra. También entra en escena el castellano antiguo, muy presente en los pueblos rurales y los más alejados del tránsito urbano, y esto es lo que ha mostrado un influencer.

"Un buen manchego no dice para insultarte eres un idiota"

Se trata de @rikomedydelamancha, un creador de contenido que se dedica a publicar videos sobre el humor al más puro estilo manchego y sus comparaciones con otras culturas de origen española, como puede ser las similitudes o diferencias entre ciudades; sobre reflexiones siempre con el mismo objetivo: esbozar una sonrisa al espectador; y sobre historias personales y consejos.

Algunas de sus publicaciones más destacadas son las relativas a su serie de videos 'Un buen manchego', la cual consta de varias partes y ahora se está haciendo alusión a la nueve. En esta ocasión toca la de las formas de insultar de los manchegos. Al inicio del video, aparte de comenzar con ese "un buen manchego" (lo hace en todas las publicaciones de 'Un buen manchego', da inicio explicando que los manchegos "no dicen para insultarte, eres un idiota, sino que dicen..." y comienza a exclamar todas las expresiones vestido con una gorra y un traje azul de campesino.

Los insultos al más puro estilo manchego posible

A continuación, se va a presentar un listado de todos los insultos que menciona @rikomedydelamancha: