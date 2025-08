Este Garmin cuesta menos de lo que esperas y te ayuda a correr mejor desde el primer día

Mañana por la noche se termina esta campaña de AliExpress de la que llevamos días hablándote. Y, si lo hemos hecho, es porque esconde artículos que merecen mucho la pena. Me refiero a móviles como el POCO M7 Pro del que te hablé hace unos días, o smartwatches como el que protagonizará este artículo. Así que aprovecha estas últimas horas de promoción para hacer esa compra que llevas días pensándote y que sí, te mereces hacer.

Quizá entre tu lista de deseos se encuentre este Garmin Forerunner 165 que puedes comprar en AliExpress por 155 euros. Para conseguirlo a este precio tendrás que utilizar el cupón CDES10 en el momento de hacer tu compra, que aplicará un descuento extra de 10 euros en tu cesta. Además, no es el cupón que está activo ahora mismo en AliExpress porque, en función del importe de tu compra, podrás elegir entre los siguientes:

CDES40 : 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 359 euros

: 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 359 euros CDES30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros CDES20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 169 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 169 euros CDES10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros CDES07 : 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros CDES05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros CDES02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros

Ten presente que se envía desde Francia, así que no tendrás que preocuparte por aduanas que retrasarían la entrega y lo podrás tener en casa esta misma semana. Además, tiene envío y devolución gratis para hacerlo todo más fácil. Y, si aprovechamos esta oferta de AliExpress, nos podemos ahorrar 125 euros en este reloj que, según hemos podido comprobar en la web oficial, tiene un precio recomendado de 279,99 euros.

Garmin Forerunner 165: fácil, intuitivo y motivador

Si sueles salir a correr, seguro que estás muy pendiente de tus tiempos y que buscas superarte cada día. Querrás saber cuánto has mejorado e incluso cómo has dormido para saber si hoy es un buen día para apretar en la carrera o no. Y para eso no basta un reloj cualquiera, sino que tendrás que apostar por un modelo deportivo como el Garmin Forerunner 165 que es muy cómodo visualmente y, ahora, más atractivo que nunca. Está pensado para acompañarte las 24 horas y que empieces a cuidarte.

Por supuesto, hablamos de un modelo que mantiene ese ADN deportivo de Garmin y que busca resultar especialmente cómodo en la muñeca. De ahí que haya sido fabricado en polímero reforzado con fibra y que tenga un peso de solo 39 gramos, así que ni te darás cuenta de que lo llevas puesto. Es un modelo resistente y ligero.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas en la que verás con facilidad todos los datos que recoja. Podrás activarla con gestos o dejarla siempre encendida, algo que también repercutirá en su batería. Y al tener una resistencia al agua de 5 ATM, podrás incluso nadar con él puesto.

Este Garmin tiene GPS, GLONASS y Galileo, lo que nos asegura una gran fiabilidad en las rutas y en las mediciones de ritmo y distancia. Esto hace que sea ideal para running, senderismo, ciclismo e incluso caminadas urbanas. Incluye más de 25 modos deportivos y, para que saques el máximo rendimiento a tus entrenamientos, un asesor de recuperación tras cada actividad, predicción de carrera según tu estado de forma actual, carga de entrenamiento, sugerencias diarias... Todo está pensado para progresar sin que caigas en la monotonía.

Y no es un reloj que se quede solo en lo deportivo, sino que también cuidará aspectos de tu salud. Lo hará midiendo tu frecuencia cardíaca, el nivel de estrés diario, el nivel de saturación de oxígeno, la calidad de tus horas de sueño... Son datos que te ayudarán a ajustar tu descanso, tus entrenamientos y tu estilo de vida de una forma más consciente.

Todo esto con una batería que alcanza los 11 días de autonomía con lo que podríamos considerar un uso normal y con un sistema operativo orientado a lo que importa: ver los datos con claridad, acceder rápido a los entrenamientos, personalizar widgets... Si estás dando el paso de "salgo a correr" a "quiero correr mejor", probablemente este Garmin Forerunner 165 sea el reloj perfecto para empezar a tomártelo en serio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.