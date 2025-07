Este mini PC cabe en tu mano y se puede convertir en tu nuevo centro de trabajo

Llevamos un tiempo siguiendo los productos de NiPoGi porque ofrecen una relación calidad-precio bastante superior a la de fabricantes más conocidos. Así que, antes de que se vuelvan populares y acaben subiendo los precios, vamos a intentar aprovechar las ofertas que encontramos en Amazon de este fabricante, como la que te traigo hoy en forma de mini PC.

Me refiero a este NiPoGi E3, una alternativa muy interesante si estás buscando un ordenador funcional pero sin tener que pagar de más por un portátil que no vas a mover de casa y sin montar una de esas torres que acaban pidiendo más espacio del que les podemos dar.

Este modelo tiene un precio oficial de 389,90 euros que ya me parece bastante ajustado teniendo en cuenta sus especificaciones. Pero es que ahora podemos aplicar un cupón para conseguirlo por solo 299,99 euros. Son 90 euros de descuento, que se notan. Para conseguir este precio, solo tendrás que marcar la casilla de 'Aplicar cupón de 90€' que aparece un poco más abajo del precio. La puedes ver en la siguiente imagen.

NiPoGi E3B: el ejemplo de la buena relación calidad-precio

Simplificándolo mucho, podríamos decir que un mini PC es un ordenador de sobremesa de tamaño reducido, que ofrece muchas de las funcionalidades de un ordenador convencional pero ocupando mucho menos espacio. Por eso, este NiPoGi E3B ha sido diseñado para ser compacto, eficiente y versátil, siendo una buena opción si buscas un equipo funcional pero no tienes demasiado espacio o no quieres gastar de más.

Fíjate si es pequeño, que apenas mide 13 cm de ancho y unos 4 centímetros de grosor. Este tamaño tan reducido hace que lo puedas colocar donde quieras. Además apenas pesa 570 gramos pero en este cuerpo compacto tiene todo lo que necesitas para trabajar, estudiar o lo que busques hacer con él.

Uno de sus grandes aciertos está en incorporar un procesador AMD Ryzen 5 7430U, un procesador que alcanza los 4,3 GHz. Es un chip pensado para tareas de productividad y que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Integra la gráfica Radeon para que puedas ver vídeos en 4K, trabajar con tareas de edición ligera o probar juegos poco demandantes. Evidentemente, no es un PC gaming pero tampoco lo pretende, es más bien un equipo pensado para el día a día.

Viene con 16 GB de RAM, que es ampliable hasta 64 GB, y con un SSD de 512 GB. Con esta combinación, el rendimiento en tareas cotidianas es muy bueno. El sistema arranca rápido, los programas se abren sin retrasos y la multitarea fluye. Y, si en algún momento ves que necesitas más espacio, puedes añadir otro SSD o sustituir el original de una manera bastante sencilla.

Mi compañero Antonio tuvo la posibilidad de analizar el NiPoGi E3B y uno de los aspectos que más le gustaron fue su amplia conectividad. Viene con un jack 3,5 mm para que puedas conectar tus auriculares, un USB-C, un HDMI, 6 USB A y una entrada de Ethernet como puertos físicos. Y esto aun le podemos sumar bluetooth 5.2 y WiFi 6 como conectividades inalámbricas. En este sentido, creo que no se le pueden pedir más y con esta conectividad se convierte en un equipo especialmente versátil.

Otra de las ventajas de este NiPoGi E3B es que viene con Windows 11 preinstalado. No tendrás que perder tiempo configurando sistemas ni activando licencias. Simplemente lo conectas, lo enciendes y ya puedes empezar a trabajar con él. En un mercado en el que muchos mini PCs y portátiles optan por no incluir sistema operativo, a mí me parece un acierto que NiPoGi opte por ponérnoslo más fácil y ahorrarnos tiempo, dinero y complicaciones.

Por su rendimiento, es un equipo pensado para trabajar, estudiar y para tareas cotidianas. No está pensado para la edición profesional ni para el gaming exigente, pero para todo lo demás ofrece más de lo que cabría esperar por los 299 euros que cuesta ahora. Es un claro ejemplo de que la productividad no tiene por qué ser cara.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.