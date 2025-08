Gran bajada de precio en el móvil Xiaomi con mejor equilibrio de 2025: pantalla 1,5K, cámara de 200 MP y 512 GB

Cada año, Xiaomi lanza algún teléfono que, desde el primer momento, sabemos que se convertirá en uno de sus productos estrella. Y, sin duda, uno de los móviles de gama media más equilibrados que podemos encontrar actualmente en el mercado es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, especialmente si lo conseguimos con algún descuento, como ocurre en este momento.

Este teléfono de Xiaomi llegó al mercado a principios de año y todo apunta a que cerrará el año siendo uno de los modelos más vendidos de la marca. Y a pesar de tener un precio recomendado de 449,90 euros en su versión con la configuración más avanzada, en estos momentos, si te das prisa, puedes volver a encontrarlo rebajado a precio mínimo histórico de 323,10 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de casi 127 euros. Pero si prefieres otra opción de compra, en MediaMarkt y PcComponentes lo encontrarás rebajado por unos 359 euros.

Compra el teléfono Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G con 512 GB al mejor precio

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G es uno de esos teléfonos de gama media que, si no supiese su precio, juraría que cuesta bastante más por todo lo que ofrece. Y ya te adelanto que no tiene mucho que envidiar a otros modelos más caros de la competencia. A simple vista ya destaca y está construido principalmente con un plástico de buena calidad que lo hace sentir muy robusto, además de apostar por un acabado mate, unos bordes curvos, un módulo de cámaras casi circular que no pasa desapercibido y una certificación IP68. Da gusto verlo y, más aún, tenerlo en las manos al pesar unos 190 gramos.

Su apartado frontal es todo un espectáculo, pues nos encontramos con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que nos brinda una resolución 1,5K para apreciar todo tipo de detalles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo brutal de hasta 3.000 nits, lo que nos permite incluso usarlo bajo la luz directa del sol a mediodía cuando estemos una terraza, y una protección Gorilla Glass Victus 2. Por si no fuese suficiente, es compatible con HDR10 y Dolby Vision.

En cuanto a rendimiento en el día a día, va como un tiro al utilizar un procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, el cual tiene una gran potencia para mover todo tipo de aplicaciones, una muy buena eficiencia energética y conectividad 5G para navegar a un alta velocidad. Si a eso le sumamos que en esta versión se complementa 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, tenemos móvil para rato. Sin olvidarnos de que funciona con HyperOS basado en Android 14, aunque actualmente se puede actualizar a una versión más actual.

Y si te gusta hacer fotos, es una opción que cumple en todo tipo de situaciones al venir con una triple cámara trasera, que está formada por un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una lente macro de 2 MP para jugar con las perspectivas. Mientras que para hacer selfies y vídeos pare tus redes sociales, su cámara frontal de 20 MP roba todo el protagonismo.

Para rematar, otra de las grandes ventajas de este modelo es que tiene más autonomía, ya que incorpora una batería de 5.110 mAh que aguanta de sobra más de un día de uso, sin importar que seas o no de esas personas que está constantemente revisando las redes sociales. Asimismo, admite una carga rápida de 45 W que tarda aproximadamente una hora en pasa del 0 al 100%, algo que siempre se agradece, y más cuando vamos con el tiempo justo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.