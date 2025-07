Gran descuento para este móvil barato de OPPO: batería de 5000 mAh y 256 GB de almacenamiento a precio de derribo

En esta oferta de Amazon todo el protagonismo es para el OPPO A60, un móvil de gama baja que por tiempo limitado tiene un 26 % de descuento y un precio muy atractivo. No es la primera vez que recomendamos este smartphone, sobre todo cuando se puede conseguir por menos del precio de venta recomendado, y es que tiene una serie de características que lo convierten en una opción a considerar.

Si ha llegado la hora de cambiar tu móvil y buscas uno que sea muy barato y ofrezca un buen rendimiento en las tareas más básicas, este es un acierto, y más ahora que está disponible por 149 euros en Amazon. Cabe mencionar que es el modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último es ampliamente mediante una tarjeta microSD.

Ahorra 50 euros comprando el OPPO A60 en Amazon

Para navegar por Internet cómodamente es muy recomendable un móvil que tenga una pantalla grande, y aquí el OPPO A60 no decepciona al tener un panel IPS de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz. Dicho panel tiene una resolución nativa de 1.604 por 720 píxeles. Puede parecer poco para los tiempos que corren, pero te sorprenderá por su nitidez y buena calidad de imagen.

OPPO no ha querido jugársela con el procesador y se ha decantado por el Qualcomm Snapdragon 680. No es un chip de última generación, pero sigue siendo más que solvente para un uso básico. En cuanto al apartado fotográfico, incorpora dos cámaras traseras de 50 megapíxeles y 2 megapíxeles respectivamente. La calidad de las fotos no está nada mal, siempre y cuando las hagas con buena iluminación.

A todo esto que acabamos de comentar hay que añadir una batería de 5.000 mAh, carga rápida de 45 vatios y Android 14. Por cierto, el sistema operativo, así que podrás disfrutar de una versión bastante reciente del sistema operativo móvil de Google.

Si llegaste tarde a las ofertas del Prime Day 2025, ahora tienes una nueva oportunidad para hacerte con este móvil por menos de 150 euros. No es el precio mínimo histórico, pero casi, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar pasar si buscas un smartphone que sea bueno, bonito y barato.

