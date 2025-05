Los mejores móviles de gama media de 2025 por marca y modelo

Elegir un nuevo smartphone puede ser un quebradero de cabeza, pero si hay un segmento donde la relación calidad-precio brilla con luz propia, ese es el de la gama media. En 2025, la oferta es más atractiva que nunca, y en esta guía te ayudamos a encontrar tu compañero ideal sin dejarte una fortuna.

Durante años, la gama media de los smartphones ha sido el campo de batalla donde se libraban las guerras de especificaciones y precios. Y si antes era un terreno de compromisos, donde siempre tenías que renunciar a algo, hoy esa realidad ha cambiado por completo. Los fabricantes, conscientes de que aquí es donde está el grueso del mercado, están poniendo toda la carne en el asador, invirtiendo en tecnologías y diseños que hasta hace poco solo veíamos en los tope de gama.

Esto significa que, si estás buscando un teléfono que rinda bien en el día a día, con una cámara solvente, una batería que te aguante la jornada sin problemas y una pantalla que te deje con la boca abierta, ya no necesitas hipotecar un riñón. Los móviles de gama media de 2025 son capaces de ofrecer una experiencia realmente completa y satisfactoria, y la elección de uno u otro dependerá más de tus preferencias personales que de grandes limitaciones de rendimiento.

Google Pixel 9a

Si hay una serie de teléfonos que siempre ha sido una apuesta segura en la gama media para quienes buscan una experiencia "Made by Google", esa es la línea "a" de los Pixel. El Google Pixel 9a llega en 2025 con la intención clara de refinar esa fórmula que tan bien le ha funcionado a la compañía de Mountain View.

Es, en esencia, la destilación de la experiencia Pixel, pero en un paquete más asequible y con un buen puñado de mejoras clave bajo el brazo. Hablamos de un terminal que hereda el potente procesador Tensor G4, el mismo cerebro que encontramos en sus hermanos mayores, los Pixel 9 y 9 Pro, y que trae consigo todo el arsenal de inteligencia artificial de Google.

En el día a día, el Pixel 9a demuestra por qué la optimización entre hardware y software es tan importante. La experiencia es, sencillamente, extremadamente fluida y satisfactoria. Android 15 vuela, las aplicaciones se abren al instante y la multitarea funciona sin problemas para un uso normal. No se nota ni un solo tirón o ralentización en las tareas cotidianas.

Y si eres de los que exprimen el móvil con la IA, el Tensor G4 está diseñado a medida para ello: el procesado de imagen, las funciones de Gemini y las transcripciones en tiempo real se ejecutan con una soltura impresionante. Incluso para jugar a títulos exigentes, el rendimiento es muy bueno y estable, aunque no siempre al máximo de los gráficos.

Pero si algo hace que un Pixel sea un Pixel, es su cámara. Y el 9a no decepciona, ni mucho menos. A pesar de no contar con el hardware más llamativo sobre el papel (su sensor principal es de 48 megapíxeles y no tiene teleobjetivo óptico), la magia de Google reside en el software y el procesado computacional. Las fotos que saca son excepcionales para su gama, con un detalle brutal, un rango dinámico espectacular gracias al HDR+ y ese "look Pixel" tan característico con colores realistas. En baja luz, el modo Visión Nocturna sigue siendo una maravilla, capturando una cantidad de luz y detalle asombrosa. Y ni hablamos de las funciones de IA como Magic Editor o Best Take, que te permiten reimaginar fotos o asegurar que todos salgan perfectos.

Además, el Pixel 9a llega con Android 15 en su versión más limpia y, lo más importante, con una promesa de 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad garantizadas. Esto es algo que ningún otro móvil en esta gama ofrece y que asegura una longevidad increíble para el dispositivo. Y si la autonomía era un punto flaco en algunos Pixel anteriores, aquí Google ha hecho los deberes: con una batería de 5.100 mAh, es la mayor vista hasta ahora en un Pixel, y aguanta sin problemas un día completo de uso intenso, con hasta 7-8 horas de pantalla activa.

Pros Contras Pantalla de excelente calidad El diseño ha perdido personalidad Increíble rendimiento para su precio Carga lenta La mejor experiencia fotográfica del segmento Gran autonomía

Samsung Galaxy A56 5G

Si hay una familia de smartphones con la que Samsung se ha ganado a pulso el título de "reina de la gama media premium", esa es la serie Galaxy A. Y este Samsung Galaxy A56 5G llega en 2025 para consolidar esa posición, presentándose como un móvil realmente completo y notable en prácticamente todo lo que hace. No es el más barato del segmento, es cierto, pero el "sello Samsung" aquí viene con una serie de ventajas que, os lo aseguro, merecen mucho la pena.

Lo primero que te entra por los ojos es su diseño de alta gama, que, os lo digo claro, no tiene nada que envidiar a los móviles más caros de Samsung. Con sus esquinas redondeadas, unos bordes metálicos muy agradables al tacto y una trasera de cristal reforzada con Corning Gorilla Glass Victus+, el A56 se siente realmente sofisticado en la mano.

Y la pantalla, como es costumbre en Samsung, es una auténtica delicia: un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de hasta 120Hz, que ofrece una experiencia visual sublime. Además, con solo 198 gramos, es un móvil que se maneja cómodamente y no cansa usarlo.

El Samsung Exynos 1580 es el procesador encargado de moverlo todo. Y aunque Samsung no sea el fabricante de chips más querido por algunos, este Exynos hace un trabajo excelente, rindiendo de sobra para cualquier situación del día a día y moviendo incluso juegos exigentes en calidad intermedia sin despeinarse.

Además, este chip trae mejoras en la NPU para una gestión de IA más eficiente. Pero donde el A56 se desmarca de la competencia es en el software: llega con Android 15 y One UI 7, una combinación fluida y llena de funciones que te da una experiencia de móvil de gama alta sin pagar un pastizal. Y lo más importante: Samsung promete 6 años de actualizaciones de software y 7 años de parches de seguridad, lo que asegura una vida útil larguísima para el teléfono.

En el apartado fotográfico, el A56 no se queda atrás. Su sistema de cámaras traseras, con un sensor principal de 50 megapíxeles, ofrece un desempeño muy bueno en todos sus sensores. Sorprende la interpretación muy natural de los colores, alejándose de la saturación a la que Samsung nos tenía acostumbrados, y tanto el gran angular como el macro cumplen con nota. La batería es otro de sus puntos fuertes: sus 5.000 mAh te garantizan llegar al final del día sin apuros, y la carga rápida de 45W, aunque no es la más veloz del mercado, supone una mejora sustancial respecto a su predecesor y te permite cargar el móvil rápidamente.

Pros Contras Un diseño de calidad prémium y además compacto El tamaño de la lente lo hace cojear bastante en superficie plana. El funcionamiento exquisito de One UI 7. Se suma a la tendencia de no incluir el adaptador de corriente. Su cámara es muy notable en todos los aspectos, con una interpretación muy natural. Sus 6 años de actualizaciones de software y 7 años de parches de seguridad.

OPPO Reno13

Dentro del catálogo de OPPO, la familia Reno tiene un peso especial. Son esos teléfonos que buscan llevar un pedacito de la experiencia de la gama alta al segmento medio, y el OPPO Reno13 es la prueba viviente de esa filosofía. Este modelo, el intermedio de la serie, llega con la ambición de convertirse en uno de los superventas del año, apostando fuerte por un diseño cuidado, una batería que no te dejará tirado y unas cámaras que dan la talla, todo ello a un precio de salida de 549 euros.

Lo primero que te llama la atención del Reno13 es su diseño. OPPO ha apostado por la simplicidad, con líneas que recuerdan a la generación anterior, pero que este año añaden un toque diferencial en la trasera de vidrio. El acabado es mate y suave, y los detalles visuales de la mariposa (en las versiones de color violeta y blanco) cambian sutilmente con la luz. Pero más allá de lo estético, es un teléfono realmente cómodo de usar, incluso con una sola mano, gracias a sus dimensiones contenidas y sus apenas 181 gramos de peso. Además, se siente muy robusto, y esto no es casualidad: cuenta con certificación IP68/IP69 que le da resistencia al agua y polvo, algo que no todos sus rivales ofrecen. Y un detalle que me encanta: la función Splash Touch, que te permite usar la pantalla táctil sin problemas aunque esté mojada. Una maravilla para los días de lluvia.

El MediaTek Dimensity 8350 es el cerebro que mueve el Reno13, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No es un chip que busque récords en benchmarks, pero os aseguro que en el día a día se comporta más que adecuadamente. El rendimiento es bueno para la mayoría de tareas, incluyendo sesiones de juego, y lo hace sin problemas graves de calentamiento. Pero donde el Dimensity 8350 brilla de verdad es en la eficiencia energética. Combinado con una generosa batería de 5.600 mAh, el Reno13 me ha garantizado de forma consistente dos jornadas de uso sin pasar por el cargador, superando las siete horas de pantalla encendida. Y cuando toca cargar, sus 80W de carga rápida SuperVOOC permiten rellenar la batería por completo en menos de una hora (49 minutos, para ser exactos).

En cuanto a las cámaras, el Reno13 hace un trabajo muy sólido. Su sensor principal Sony LYTIA LYT-600 de 50 megapíxeles con estabilización óptica ofrece una muy buena calidad de imagen en casi cualquier situación, con fotos nítidas, colores agradables y un rango dinámico amplio. La cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles también cumple bien, algo no tan común en esta gama. Y un puntazo: la cámara delantera de 50 megapíxeles se convierte en una de las mejores para selfies de la gama media. En software, ColorOS 15 sigue siendo una de las capas de personalización más maduras de Android, con una interfaz fluida y montones de herramientas útiles. Y atención a la política de actualizaciones de OPPO: aseguran un mínimo de cinco años de actualizaciones de software y seis años de parches de seguridad. Es una de las políticas de soporte más extensas del mercado, solo superada por Google y Samsung. Eso sí, la cantidad de bloatware preinstalado es excesiva, aunque mucha se puede desinstalar.

Pros Contras Muy buena calidad de construcción Cantidad excesiva de bloatware Formato muy cómodo y manejable El sensor de 2 megapíxeles no aporta valor a la experiencia con la cámara Buena experiencia con la cámara principal Muy buena autonomía

Nothing Phone (3a) y (3a) Pro

Nothing, la compañía de Carl Pei, irrumpió en el mercado con una filosofía clara: diferenciarse. Y lo ha conseguido a base de un diseño único, que se ha convertido en su sello de identidad. Ahora, la firma londinense aterriza en la gama media con los Nothing Phone (3a) y Nothing Phone (3a) Pro, dos terminales que buscan conquistar el segmento por debajo de los 500 euros, manteniendo esa personalidad inconfundible y la promesa de una experiencia Android diferente. Llegan, curiosamente, antes que su buque insignia, el esperado Nothing Phone (3), una estrategia que ha generado cierta expectación.

Si hay algo que destaca en estos móviles, es su diseño. La trasera transparente y el sistema de luces Glyph siguen siendo sus señas de identidad, aunque en esta versión "a" la configuración de LEDs es algo menos compleja que en otros modelos. A pesar de ello, sigue siendo suficiente para notificaciones o indicar la carga. En el modelo más básico, el (3a), el módulo de cámara es discreto, mientras que en el (3a) Pro es más prominente para albergar una de las novedades estrella: un teleobjetivo periscópico. Ambos comparten una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con hasta 120 Hz de refresco y un brillo máximo de 3000 nits. Además, cuentan con certificación IP64 que los hace resistentes al polvo y salpicaduras.

Ambos modelos comparten el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. En mi experiencia, este chip es lo suficientemente solvente para el día a día: navegar, redes sociales, mensajería y multimedia no serán ningún problema. Sin embargo, si eres de los que exigen mucho a su móvil con juegos muy potentes o edición de vídeo, quizás notes que se queda algo corto en comparación con otros rivales de su gama. La batería, de 5000 mAh en ambos casos, cumple muy bien, permitiéndote llegar al final de jornadas de uso intenso sin preocupaciones. Y la carga rápida de 50W recarga la mitad de la batería en solo 16 minutos.

El software es otro de sus grandes atractivos. Nothing OS 3.1, basado en Android 15, ofrece una experiencia limpia, fluida y con una estética muy cuidada. Es un soplo de aire fresco en el panorama Android, con muchas opciones de personalización. Nada promete tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad, un soporte bastante razonable para esta categoría. En el apartado de cámaras, la calidad general es buena para su precio. Especialmente, el modelo Pro brilla con su teleobjetivo periscópico de 3 aumentos, ideal para capturar escenas lejanas o retratos con un desenfoque natural.

Pros Contras El diseño sigue siendo único y original La cámara ultra gran angular es un desastre con poca luz NothingOS ofrece una de las mejores experiencias de usuarios del momento Algo justos en rendimiento La experiencia con las cámaras es mejor de lo que esperaba

vivo V50 5G

La parte trasera del vivo V50 5G en color violeta Christian Collado Difoosion

En la cada vez más concurrida gama media premium de España, vivo ha logrado hacerse un hueco importante a base de ofrecer terminales muy equilibrados y con un ojo puesto en la fotografía. El vivo V50 5G es su última apuesta, y llega con promesas que suenan muy bien: una batería gigantesca, un diseño que entra por los ojos y un sistema de cámaras con el prestigioso sello de ZEISS. Es un móvil que hemos probado a fondo, y si bien tiene puntos brillantes, también es cierto que se enfrenta a una competencia brutal que le pondrá difícil justificar su precio de salida de 599 euros.

Si hay algo en lo que vivo suele destacar, incluso en sus gamas medias, es en el diseño. Y este V50 5G no es una excepción. Es, sencillamente, un teléfono precioso, con una estética elegante y una delgadez sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta la enorme batería que esconde dentro. La trasera de cristal mate es muy agradable al tacto y no se llena de huellas, algo que se agradece. Además, su certificación IP69 es una maravilla, ofreciendo una protección contra polvo y agua (incluso chorros a alta presión) muy superior a la habitual en esta gama, un punto muy a favor. La pantalla, un panel AMOLED de 6,77 pulgadas y 120 Hz, cumple con creces en calidad de imagen y fluidez.

Bajo el capó, el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 es el procesador elegido. Es un chip eficiente y competente para el día a día, moviendo aplicaciones y redes sociales con fluidez. Sin embargo, no es la bestia más potente de la gama media, y si eres un gamer exigente, hay rivales que ofrecen más músculo bruto. Pero donde el V50 5G saca pecho es en la autonomía. Su enorme batería de 6000 mAh es, sin duda, uno de sus grandes puntos fuertes, permitiéndote llegar holgadamente al final del segundo día de uso intenso, una auténtica bestia. Y cuando toca cargar, sus 90 W de carga ultrarrápida son una gozada: rellena del 0% al 80% en apenas 15-20 minutos, y al 100% en unos 40-45 minutos. Eso sí, el cargador de 90W no viene en la caja.

En el apartado fotográfico, la colaboración con ZEISS se nota. La cámara principal de 50 megapíxeles ofrece un excelente nivel de detalle, colores realistas y un rango dinámico muy amplio. Destaca especialmente en retratos, con un desenfoque natural y tonos de piel muy fieles. El ultra gran angular, también de 50 megapíxeles, sorprende al incluir autoenfoque, lo que lo hace útil incluso para fotografía macro. La cámara frontal de 50 megapíxeles tampoco se queda atrás, ofreciendo selfies nítidos y detallados. Sin embargo, el software de vivo, Funtouch OS 15, aunque ha mejorado mucho y es fluido, tiene un "talón de Aquiles": su política de actualizaciones solo garantiza tres versiones de Android.

Pros Contras La mejor autonomía de su segmento Procesador menos potente que el de sus rivales Diseño cuidado. Increíblemente delgado teniendo en cuenta su capacidad de batería Precio algo elevado Pantalla de gran calidad Buena experiencia fotográfica

Redmi Note 14 Pro 5G

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G se postula como uno de los principales candidatos a superventas. Tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los móviles más recomendables de su segmento: es un teléfono muy equilibrado, con una pantalla que destaca por su brillo y una cámara principal de gran resolución que ofrece una fantástica experiencia.

Lo primero que llama la atención al ver el Redmi Note 14 Pro 5G es su diseño, especialmente el módulo de cámaras trasero. Es un círculo grande, prominente, que capta la mirada al instante. Es un detalle que, si bien puede parecer un poco exagerado, le da mucha personalidad y lo distingue de la competencia. El teléfono está construido con una trasera de plástico de buena calidad que se siente resistente y tiene un acabado mate que evita que las huellas se queden marcadas.

Además, en mano, se siente cómodo y seguro, con unos laterales curvados que facilitan el agarre. Un punto clave en su construcción es la protección IP68 contra polvo y agua, una mejora importante respecto a la generación anterior. La pantalla, un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K y 120 Hz de tasa de refresco, es excelente. Pero lo que la hace brillar (literalmente) son sus 3.000 nits de pico de brillo, que aseguran una visibilidad perfecta incluso bajo el sol directo.

El chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra es el encargado de mover el Redmi Note 14 Pro 5G. Este procesador, fabricado en 4 nanómetros, ofrece un buen rendimiento ante todo tipo de tareas. Para el uso diario el teléfono se mueve con total fluidez. Incluso con tareas más exigentes como jugar a títulos como Mario Kart Tour o editar imágenes, el smartphone aguanta el tipo sin problemas de sobrecalentamiento.

La autonomía es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes: su batería de 5.110 mAh permite superar la jornada con facilidad, llegando al final del día con energía de sobra, e incluso rozando los dos días de uso ligero. En cuanto a la carga, cuenta con 45W de carga turbo, que permite recuperar el 25% de la batería en solo 10 minutos y el 100% en aproximadamente una hora. Eso sí, el cargador no viene incluido en la caja, y es un paso atrás respecto a los 67W de la generación anterior.

En el apartado fotográfico, el Redmi Note 14 Pro 5G no decepciona, sobre todo por su cámara principal de 200 megapíxeles con OIS. Esta lente hace un trabajo realmente bueno en condiciones de buena luz, capturando fotos repletas de detalles y con una representación muy natural de los colores. Y aguanta el tipo muy bien cuando cae la noche, sobre todo con ayuda del modo nocturno. Sin embargo, la cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles se queda algo corta en detalle, especialmente con poca luz.

El sensor macro de 2 Mpx, como suele ocurrir, es testimonial. La cámara frontal de 20 Mpx ofrece selfies de calidad correcta. El sistema operativo, HyperOS basado en Android 14, es quizás su punto más débil, ya que en 2025 deberíamos exigir Android 15. Además, llega cargado de bloatware (apps preinstaladas) y notificaciones molestas. Su política de 3 años de actualizaciones de Android y 4 de seguridad es limitada comparada con rivales como Google o Samsung.

Pros Contras Buena construcción y resistencia Paso atrás en carga rápida Pantalla de calidad Bloatware Buen rendimiento Con Android 14 en 2025 Extensa autonomía Buena cámara principal

realme 14 Pro+ 5G

realme tiene claro que uno de sus objetivos es dominar la siempre competida gama media, y el realme 14 Pro+ 5G es la prueba de ello. Este terminal llegó al mercado hace unos meses para dar un salto de calidad importante, buscando ofrecer una experiencia más propia de la gama alta, sobre todo en diseño y fotografía, pero sin disparar el precio. Es un teléfono que, tras probarlo a fondo, podemos decir que es una de las opciones más sólidas si buscas un equilibrio potente sin gastar una fortuna.

Desde el primer momento, el realme 14 Pro+ 5G entra por los ojos. Mantiene esa línea estética curvada que ya vimos en modelos anteriores, con un gran módulo circular para las cámaras que lo distingue. Pero lo que de verdad llama la atención es su diseño "Unique Pearl" en el modelo blanco perla, que cuenta con una tecnología de cambio de color sensible al frío. Sí, has leído bien: la parte trasera cambia de un blanco elegante a un tono azul vibrante cuando la temperatura baja de los 16 grados. Además, es un teléfono muy cómodo en mano, delgado y con una resistencia de grado militar que incluye certificaciones IP66, IP68 e IP69, ¡una barbaridad!. La pantalla es otro punto fuerte: una OLED curva de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K, 120 Hz de refresco y un brillo máximo de 1.500 nits.

En su interior, el Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 es el procesador encargado de moverlo todo. Es un chip que, en mi experiencia, ofrece un gran rendimiento para casi todas las situaciones, desde el uso diario hasta juegos exigentes, moviéndose con mucha agilidad. Donde este realme de verdad destaca es en la autonomía. Con una enorme batería de 6.000 mAh, este terminal es una auténtica bestia: me ha permitido llegar al final de la segunda jornada de uso moderado. Y cuando toca cargar, sus 80W de carga ultrarrápida SUPERVOOC son una maravilla, llenando la batería al 100% en poco más de una hora. Eso sí, no cuenta con carga inalámbrica.

En el apartado fotográfico, realme ha puesto toda la carne en el asador, situando sus cámaras más cerca de la gama alta que de la media. El sensor principal Sony IMX896 de 50 megapíxeles con OIS ofrece una calidad de imagen excelente, con gran nitidez y contraste, incluso de noche. Pero la estrella es, sin duda, el teleobjetivo periscópico Sony IMX882 de 50 megapíxeles, con zoom óptico de 6 aumentos, una característica poco común en este segmento.

Además, cuenta con un innovador sistema de triple flash trasero para mejorar las fotos nocturnas. El software, realme UI 6.0 (basado en Android 15), es fluido y muy personalizable, e incluye funciones de IA como Circle to Search o integración con Gemini. realme promete 5 años de actualizaciones de Android y seguridad, un soporte ampliado muy bienvenido, aunque sigue teniendo bastante bloatware.