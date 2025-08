Se hunde el precio de está cámara de acción GoPro es diminuta, graba en 4K y se puede sumergir en el agua

Si en tus próximas vacaciones ya tienes planeado hacer todo tipo de actividades y te gustaría inmortalizarlas tanto para tener guardado el recuerdo como para compartirlo en redes sociales con amigos, no hay nada mejor que una cámara de acción. Y no, no necesitas gastar en exceso. Un claro ejemplo de esto es la GoPro HERO, un modelo ultracompacto que no renuncia a una calidad bestial y que ahora está disponible a precio mínimo.

Esta cámara diminuta de la marca GoPro es de lo mejorcito que puedes encontrar para grabar todas tus aventuras y, a pesar de salir a la venta hace algo menos de un año por un precio recomendado de 229,99 euros, en estos momentos está disponible con un descuento de 40 euros que nos permite llevárnosla por tan solo unos 179,99 euros en Amazon, mientras que en MediaMarkt o PcComponentes se está vendiendo por unos 199,99 euros.

Compra la cámara de acción GoPro Hero al mejor precio

GoPro Hero GoPro

La novedosa GoPro HERO es una cámara de acción diminuta que, aunque cabe en la palma de la mano, ofrece un nivel de detalle que nos deja con la boca abierta. Apenas tiene unas dimensiones de 56,6 x 47,7 x 29,4 mm y pesa solo 86 gramos, así que literalmente podemos llevarla hasta en el bolsillo a cualquier parte. Sin pasar por alto que, en la parte inferior, trae unos adaptadores de montaje integrados y plegables, así que no necesitas piezas raras para engancharla al casco, a la bici o incluso al palo de selfie.

Lo que realmente sorprende es la calidad con la que graba. Tiene tres modos muy fáciles de usar, uno que es capaz de grabar con todo lujo de detalles a una resolución 4K a 30 fps, otro para inmortalizar momentos con una cámara lenta en 2,7K a 60 fps y un último para hacer fotografías de 12 megapíxeles. Sin pasar por alto que utiliza un sistema de estabilización de vídeo HyperSmooth que elimina las vibraciones al completo.

A esto debemos sumarle que nos brinda un amplio campo de visión de 165º y nos da la opción de elegir entre una relación aspecto de 4:3 o 16:9, pudiendo así ajustar el formato según la plataforma en la que queramos compartir nuestras grabaciones. Todo ello desde la app Quik, que sirve para editar nuestras tomas de manera rápida y sencilla.

Otro punto extra que merece la pena mencionar es que está preparada para acompañarnos en las actividades más bestias, como por ejemplo el barranquismo o snorkel. Esta cámara aguanta lo que le eches. De hecho, es resistente al agua y se puede sumergir hasta 5 metros de profundidad sin carcasa, ya que la cubierta de la lente está construido con un vidrio hidrófobo que repele el agua para que el fondo marino se vea nítidos. Y si alguna vez se te cae y se raya o rompe, se puede reemplazar con un simple giro.

También incluye una pantalla táctil de 1,76 pulgadas a color para ver lo que estamos grabando o cambiar ajustes, dos micrófonos que recogen bastante bien el sonido ambiente y, con el fin de hacerla más versátil, es compatible con más de 35 accesorios. Para rematar, su batería inteligente de 1.255 mAh aguantan bien incluso en condiciones climatológicas extremas, y al terminar de grabar la cámara se encarga de subir automáticamente el contenido a la nube (siempre y cuando esté conectada a una red Wi-Fi) y, al mismo tiempo, nos llegará un vídeo que se crea automáticamente con los mejores momentos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.