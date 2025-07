No es muy conocido, pero este móvil Motorola es un acierto y ahora cuesta menos de 120 euros

Si tu móvil se ha roto o bien quieres cambiarlo por cualquier otro motivo, y buscas uno que sea bueno y barato, solo tienes que seguir leyendo. Resulta que el motorola moto g05 vuelve a estar en oferta y tiene un precio muy competitivo. Por cierto, estamos hablando del modelo de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que cuenta con reseñas positivas en Amazon y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

En el momento de escribir estas líneas el motorola moto g05 tiene una rebaja de 30 euros en Amazon, quedando el precio final en 119 euros. Si bien no es un descuentazo, hay que tener en cuenta que ya era de por sí barato. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela a la hora de cambiar de móvil, te recomendamos que no dejes pasar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento. No hace falta decir que Motorola suele ser sinónimo de calidad.

Llévate el motorola moto g05 por 119 euros en Amazon

Pese a ser un smartphone muy económico tiene unas especificaciones técnicas que no están nada mal. Por ejemplo, su pantalla IPS HD+ de 6,67 pulgadas tiene una frecuencia de actualización de 90 Hz. Como es lógico, no tiene unos colores tan vibrantes como un panel OLED, pero tampoco decepciona. Además, por su tamaño es ideal para ver ver vídeos y navegación web.

Y por el rendimiento no te preocupes, mueve el sistema operativo y las aplicaciones de forma rápida y fluida gracias al procesador MediaTek G81 Extreme. En este sentido no tendrás ninguna queja. Ahora bien, no esperes que sea capaz de mover juegos exigentes. Es un smartphone pensado para un uso básico. A nivel de almacenamiento, decir que se puede ampliar con una tarjeta microSD.

Por su precio, no esperes que destaque en el apartado fotográfico, aquí podríamos decir que cumple, siempre y cuando hagas las fotos en condiciones de luz favorables. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo. Por otro lado, su batería de 5.200 mAh te sorprenderá por su autonomía de hasta 2 días. ¿Y qué hay del sistema operativo? Viene con Android 15.

Aprovecha esta oferta y hazte con el motorola moto g05 por 119 euros, no te arrepentirás. Sin duda, es uno de los mejores móviles que puedes comprar ahora mismo por menos de 120 euros. De hecho, cumple la regla de las tres B: bueno, bonito y barato.

