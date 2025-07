Nothing revoluciona la gama alta con su nuevo móvil que sorprende por su potencia, diseño y venir con descuento

De todas las marcas de smartphones que hay en el mercado, Nothing es una de las que más me tiene enamorado. Si tuviera que definirla con una sola palabra, sería personalidad. No deja de sorprender con sus teléfonos, y el recién llegado Nothing Phone (3) es su primera gran apuesta para competir por los puestos altos de la gama alta. Y sí, ya puedes estrenarlo desde el primer día con un descuento.

Este móvil de Nothing acaba de salir a la venta, literalmente. Y a pesar de tener un precio recomendado de 899,99 euros en su versión con mejor configuración, para celebrar su llegada puedes aprovechar un descuento de 100 euros para llevártelo por unos 799,99 euros en Amazon (el mismo precio que su versión básica). No hay mejor manera de estrenar el primer 'flagship' de la marca londinense.

El nuevo Nothing Phone (3) acaba de aterrizar en el mercado, y ya tiene descuento

Cuando Nothing lanzó sus primeros teléfonos, más allá de un buen rendimiento, consiguió sorprender por un diseño transparente y diferente a todo lo demás. Pero con el nuevo Nothing Phone (3), la marca da un paso más allá y se mete de lleno en el terreno de los gama alta. No solo sigue apostando por un diseño llamativo, sino también tiene una construcción más premium al venir con unos bordes metálicos laminados, una trasera de cristal Gorilla Glass Victus y una certificación IP68.

Otro gran cambio nos lo encontramos en las tres cámaras, donde ha decidido arriesgarse distribuyéndolas de forma separada y poco convencional. Asimismo, dispone de una luz LED roja que parpadea al grabar vídeos para darle un aire retro muy curioso, como esas antiguas videocámaras de los años 90. Sin pasar por alto que dice adiós a la interfaz Glyph clásica para dar paso a la nueva Glyph Matrix, una pequeña pantalla circular micro LED que nos muestra diferentes funciones y se controla desde un botón táctil situado también en la parte trasera.

La pantalla es otro de sus grandes puntos fuertes, pues tenemos una pantalla AMOLED flexible de 6,67 pulgadas que nos ofrece una resolución 1.5K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 1.600 nits. Adicionalmente, es compatible con Ultra HDR para disfrutar de unos colores más vivos y mejor contraste. La única pega es que la protección del panel corre a cargo del Gorilla Glass 7i, que es más típico en móviles de gama media. No es un drama, pero es un pequeño punto por mejorar.

Bajo su capó el protagonista es un procesador Snapdragon 8s Gen 4, una decisión muy acertada al ser un chip que ofrece un equilibrio fantástico entre rendimiento y eficiencia energética. En su versión más ambiciosa lo acompañan 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento para garantizarnos una buena rapidez en todos los aspectos. Eso sí, tenemos claro que lo mejor de todo es su software. Utiliza Nothing OS, una capa basada en Android que es rápida, fluida y repleta de funciones útiles.

Y si nos ponemos a hablar sobre su autonomía, viene equipado con una batería de 5150 mAh que aguanta hasta dos días de uso moderado y admite una carga rápida de 65W e incluso inalámbrica de 15W. Mientras que si hablamos sobre su apartado de fotografía, aunque no compita con los mejores, ofrece muy buenos resultados al tener un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un periscopio telobjetivo de 50 MP, una dinámica a la que se une su cámara frontal de 50 MP. Con más luces que sombras, tiene todo para ser uno de los modelos más vendidos de la marca.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.