Nothing Headphone (1) Esto es lo que debes saber antes de comprarlos

Imagina que un fanático de Minecraft descubre en Vinted un radiocasete de los años 1980, decorado con la cultura pop/breakdance de aquellos años. Con esta información crea una imagen, compuesta por pixels geométricos de unos cascos y solo utiliza dos colores: blancos y negros. Pero, como lo falta un toque de luz, le agrega un punto rojo. Y nada más. Pues así son los nuevos cascos over-ear de Nothing, los Headphone (1).

Lo primero que despierta miradas es su diseño, como ocurre con todos los productos de Nothing. En este caso es como si Stanley Kubrick le hubiera pedido consejo a Frank Gehry para diseñar los cascos de 2001: Odisea del espacio.

Geométricamente, no son habituales por su perfil con más líneas rectas de las que estamos habituados para auriculares over-ear y estética retro. Es una apuesta muy atrevida, sí y como tal no será “el sabor” preferido de todo el mundo, pero llaman la atención. Y lo que no entra por el ojo, sin duda lo hará por el oído.

Una vez puestos, sus almohadillas de cuero vegano se adaptan con mimo a la oreja y comienzan a aislarnos del entorno. Quienes elegimos unos cascos over-ear en lugar de los intraneurales, lo hacemos por dos motivos: suelen aislar mejor y tener una calidad de audio superior. Y Nothing cumple en ambos. Los laterales evocan la transparencia característica de la marca, con dos óvalos de plástico tipo casete sobre una carcasa de aluminio que alberga los componentes internos (transmisores y todo lo demás).

Del mismo modo que los fabricantes de smartphone se han aliado con expertos en fotografía (como en su momento hizo Huawei con Leica) para producir las mejores cámaras, Nothing ha trabajado con la empresa de audio de alta fidelidad KEF, que se encargó de la optimización del audio y parte del hardware.

Los Headphone (1) cuentan con un controlador dinámico de 40 mm, un diafragma niquelado con borde y cúpula que añade rigidez y, en palabras de Nothing, está diseñado para “mejorar la claridad en los agudos y la potencia en los graves”. Y el sistema funciona aún en los volúmenes más altos.

La clave de esto no solo reside en el hardware, también en el software: la aplicación Nothing X permite ajustar el sonido manualmente, determinar los niveles de cancelación activa de ruido (ANC) y ecualizar tanto por ajustes preestablecidos como por granular. Lo que les da a los Headphone (1) la parte lúdica que persigue su diseño.

En cuanto a ANC, llega a los 42 decibelios de cancelación y cuentan con función adaptativa, por lo que se ajusta automáticamente según los niveles de ruido a tu alrededor. Como siempre, puedes elegir el nivel manualmente en la app Nothing X si no quieres la cancelación adaptativa.

Si comparamos con otros productos de audio previos de Nothing, su colaboración entre KEF se nota y ponen el listón muy alto. Tanto en prestaciones como en precio: €299.

La parte lúdica y “vintage” se complementa con una serie de botones físicos: un rodillo, una paleta y un botón normal. El primero actúa como rueda de volumen y si lo pulsamos activa y desactiva la ANC.

La estética es claramente Nothing, con sus transparencias. Nothing Nothing

Luego está la palanca: con ella podemos avanzar y retroceder temas y si lo pulsamos de forma sostenida avanzamos la canción. Finalmente, hay un botón circular en la esquina superior derecha del auricular izquierdo para activar un asistente de voz (compatible con iPhone o dispositivos Android que no sean Nothing).

Finalmente tenemos la batería. Nothing anuncia 35 horas de batería con la cancelación activa de ruido activada y hasta 80 horas con la cancelación activa de ruido desactivada. Eso supone 15 horas más de tiempo de escucha con la cancelación activada en comparación con un tope de gama como los AirPods Max.

Ah, y hay algo más: los auriculares tienen un conector de 3,5 mm para escuchar con cable, seguramente una apuesta de KEF para centrarnos en la experiencia auditiva de calidad.

Resumen: Nothing ha apostado, con los Headphone (1) por una experiencia de audio de mucha mayor calidad que sus productos previos. Y en este caso ha acertado, aunque la estética no sea apto para todos los gustos. Pero, qué remedio, así se revoluciona el diseño también.