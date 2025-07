Oferta flash: este PC con 32 GB de RAM y una RTX 5060 es perfecto para jugar en Full HD y cuesta menos de lo que piensas

A la hora de comprar un PC de sobremesa hay varias opciones: elegir las piezas y montarlo nosotros, elegir las piezas y pagar el montaje o bien adquirir uno de HP u otro fabricante que venga montado. Pues bien, tenemos que hablar de esto último, y más concretamente del HP OMEN TG03-0085ns. Estamos hablando de un ordenador de última generación que puede mover cualquier juego en Full HD. Por tiempo limitado tiene un 16 % de descuento y nunca antes había estado tan barato.

Si tienes un presupuesto muy ajustado y estás buscando un PC gaming que que tenga un precio accesible, esta oferta te viene como anillo al dedo. El HP OMEN TG03-0085ns tiene un precio recomendado de 1.429 euros, pero lo puedes encontrar por 1.199 euros en Amazon. Cabe mencionar que este ordenador salió a la venta hace menos de dos meses, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Ahorra 230 euros comprando el HP OMEN TG03-0085ns en Amazon

Si bien el HP OMEN TG03-0085ns es un ordenador de torre, no ocupa mucho espacio HP

Si te haces con este PC podrás jugar sin ningún problema a los últimos juegos triple A que han salido y también a los que están por salir. Hay que tener en cuenta que tiene un procesador Intel Core Ultra 5 225F, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 y 32 GB de RAM. HP tampoco ha descuidado el almacenamiento, y aquí estamos hablando de un SSD de 1 TB. Como puedes ver, es muy equilibrado a nivel de hardware.

Aunque es un ordenador pensado para jugar, también es apto realizar otras tareas exigentes donde haga falta un procesador de alto rendimiento y una tarjeta gráfica dedicada. De hecho, hasta puede ejecutar modelos de IA localmente, aunque no de gran tamaño. Por otro lado, y pasando al diseño, decir que es un equipo compacto que entra por los ojos. La parte frontal es negra y tiene un ventilador de color blanco. Los laterales de la caja también son de color blanco y en uno de ellos hay una pequeña ventana que permite ver el interior del ordenador.

En definitiva, si te gustaría jugar a títulos de la talla de Stellar Blade, The Last of Us Parte II Remastered o Wuchang: Fallen Feathers, entre otros, entonces no lo dudes más y añádelo a la cesta antes de que finalice la oferta. Es una excelente opción para aquellos que buscan un PC gaming que venga montado y no sea excesivamente caro.

